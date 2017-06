El Elenco Joven de Danzas Litoraleñas cumplió cinco años de vida

Hace cinco años, en el marco de las políticas del Estado provincial que buscaban hacer visibles aspectos de nuestra cultura y nuestra historia, se conformó el Elenco Joven de Danzas Litoraleñas. El proyecto fue impulsado desde la Subsecretaría de Políticas Culturales de la provincia, con el propósito de rescatar las tradiciones asociadas a la música entrerriana y litoraleña. Como no podía ser de otra manera, el Elenco festejó un nuevo aniversario bailando en Federación.



Desde el 2012 la agrupación de danzas viene trabajando con integrantes de diferentes lugares de la provincia para fortalecer todos los estilos musicales de las orillas de los ríos Paraná y Uruguay, del este y oeste de la provincia, siempre dirigidos por Alvino "Pocho" Siviero. El Elenco se conformó luego de una exhaustiva selección que recorrió todos los departamentos de la provincia, reuniendo 20 bailarines y bailarinas titulares y 20 suplentes de 18 a 25 años. Los integrantes fueron variando con el transcurrir de los años, ya sea porque cumplían años o sus trabajos o tareas no les permitían cumplir con los ensayos y actuaciones.



En sus giras y presentaciones recorrió escenarios dentro y fuera del país, siendo convocado en 2013 para subirse junto a otros bailarines y bailarinas al escenario "Próspero Molina" en Cosquín, donde representaron cuadros que acompañaban las presentaciones musicales de la comitiva oficial. Entre sus actividades más importantes se destacan sus actuaciones en fiestas populares que se celebran en Entre Ríos.



El mensaje de la danza litoraleña



Siviero cuenta que la idea del Elenco surgió porque "notaba en mi Entre Ríos la falta de conocimiento de nuestras danzas litoraleñas, principalmente del estilo oriental. De esta forma queremos desparramar ese conocimiento". Entre las cosas que más destaca el coordinador del proyecto que hoy funciona bajo la órbita de la Secretaría de Cultura de Entre Ríos, es "la predisposición y ganas de los chicos de cada uno de los rincones de nuestra provincia, de recibir el mensaje de nuestras danzas litoraleñas. Apuntamos a la conformación de un elenco federal, llegando a cada rincón de la provincia", resalta.



También señala que, actualmente, nuestra provincia baila danzas del litoral por encima de otras danzas, "antes se bailaba mucho gato, chacarera y escondido y se estaba lejos de bailar nuestras danzas litoraleñas. Con este proyecto llegamos a muchos, porque algunos bailaban estas danzas pero era un porcentaje muy bajo".



Lo que no está en los libros



Visitando uno de los pueblos donde actuó el Elenco, ocurrió un hecho que Siviero guarda en sus recuerdos con afecto. Se levanta una persona mayor, se dirige al coordinador y emocionada le comenta "cuando vi bailar a estos chicos me hizo recordar a cuando yo de niña y acompañaba a mis padres en las pistas de baile. Yo veía bailar a mis padres y es muy parecido a lo que hace el Elenco".



El coordinador subraya que aquellas palabras le quedaron grabadas, "es una anécdota muy auténtica, muy fresca, donde se ve reflejado eso de dar y recibir. A mí me ha enseñado mucha gente mayor cosas que no están en los libros, que es de la tradición oral, que se trasmite en las familias. Solamente soy el medio para ese mensaje", indica.



Un motor para la investigación



"Deseo que el Elenco sea el motor para impulsar a las academias a investigar más nuestras danzas del litoral, es algo que a nivel nacional está virgen. Hay muchos dueños de la verdad y poca gente que se dedica a investigar, a profundizar el por qué bailaban como bailaban, por qué hacían tal o cual paso para cortejar la dama. Es importante conocer todo eso que hace que el baile del litoral sea enlazado, ya que dos personas hacen un movimiento al unísono, al mismo tiempo", expresa "Pocho".



En su juventud, Siviero supo también representar a la provincia en Cosquín y con esa misma pasión trasmite a los jóvenes su conocimiento y experiencia. Por otra parte, para él, el Elenco representa una esperanza de "que todos los integrantes y los que han pasado o los que no entraron por la causa que sea, se dediquen a investigar nuestras danzas del litoral y recreen el folklore de cada uno de los rincones de nuestra querida Entre Ríos", concluyó.