Feliciano podrá rematar y desguazar motos abandonadas

Foto: Ilustrativa

Con siete votos a favor y tres abstenciones, el Concejo Deliberante aprobó la ordenanza que había sido presentada por el Ejecutivo y que permite rematar o desguazar las motos abandonadas en Feliciano. La medida obtuvo los votos afirmativos del bloque de FPV y de UNA, Cambiemos se abstuvo.



Se trata de motos que han sido retenidas en algún momento por el estado municipal a raíz de distintas infracciones. Muchas no han sido nunca retiradas por sus dueños.



La ordenanza tiene como fin, lograr aliviar los espacios municipales ocupados por las motos que han sido retenidas hace mucho tiempo y cuyos dueños o interesados, no se han acercado a solucionar ante el Juzgado de Faltas la situación de multas o falta de documentación de las mismas.



La misma contempla que pasados seis meses y con las debidas notificaciones a los dueños e interesados que no se hayan presentado ante el Juzgado de Faltas, puedan ser rematadas en subasta pública o bien, si su estado o cotización no resulta razonable, sean directamente desguazadas para la venta de partes o para la donación como chatarra a entidades culturales u otras. (Realidad Regional)