Proyectan mejoras en la sede de la Banda de Música de la Policía

Foto 1/2 Foto 2/2

El inmueble que la Banda de Música de la Policía de Entre Ríos posee en Paraná, se convertirá en un espacio confortable para realizar ensayos y otras actividades culturales. Así se acordó en la reunión que el asesor cultural, Roberto Romani, y la esposa del gobernador, Mariel Ávila, mantuvieron este miércoles con autoridades de ese organismo.



"Fue una reunión muy importante porque Mariel Ávila, en nombre del gobernador y de todos aquellos que formamos parte de esta gestión de gobierno, queríamos resaltar la enorme gravitación que tiene la fuerza policial en general, pero particularmente la Banda de Música de la Policía de Entre Ríos que va mucho más allá de ser la banda más antigua, porque eso podría ser un dato histórico, sino que tiene que ver con la vigencia, con el presente", subrayó Romani.



Además, dijo que "no hay un sólo rincón de la provincia que alguna vez no haya recibido la propuesta artística, afectiva, emotiva de la Banda de Música de la Policía de Entre Ríos. De tal manera que en primer lugar hubo una valoración de todo lo que ha sido la inserción rotunda de ese organismo en la vida de la provincia y luego abordamos específicamente una serie de proyectos que nos llenan de entusiasmo porque sería recuperar un lugar que pertenece legalmente a la banda, y que se encuentra ubicado al lado de la parroquia Sagrado Corazón, frente a la plaza Sáenz Peña. Ese es el lugar que habitualmente la banda ensaya".



"Hay muchos proyectos para que esa sala (ubicada en Carbó 491) pueda lucir como tiene que lucir, como fue en otros tiempos, pero fundamentalmente para que sirva no sólo a la tarea específica de ensayo de la banda, sino que pueda abrir sus puertas a todo tipo de manifestaciones culturales que excedan lo específico de la fuerza policial y sea un punto de encuentro para la familia, con una muestra fotográfica o pictórica, por ejemplo, o que los chicos puedan llegar al lugar y la banda los deleite con un ensayo o una actuación particular", continuó diciendo el asesor cultural del gobierno entrerriano.



Finalmente, Romani manifestó: "Vamos a tomar debida cuenta de un proyecto elaborado por la fuerza policial y luego se evaluará en terreno los primeros pasos pero estamos muy entusiasmado por esta realización".



Por su parte, el director de Ayudantía General de la Policía de Entre Ríos, comisario general Fabián Altamirano, afirmó que "estamos muy entusiasmado con el proyecto. El lugar está un poco decaído y por eso venimos a pedir, a través de la esposa del gobernador, un aporte porque la idea es que la policía también interactúe con la sociedad, lo cual lo venimos haciendo desde hace bastante tiempo, y que también haya una revalorización de lo que hace la fuerza policial desde lo cultural".



Tras mencionar que la fuerza ofreció colaboración desde el punto de vista tecnológico, dijo que "la reunión fue muy fructífera".



Consultado sobre las actividades actuales de la Banda de Música, el director titular de ese organismo, comisario Juan Luis Arceguet, comentó que tienen previstas muchas actuaciones en Paraná y en distintos lugares de la provincia en el transcurso de este año. "Y en lo que respecta al edificio de la banda, una vez modificado podremos hacer conciertos con coros, con solistas, es decir dar participación a otros organismos musicales y principalmente de nuestra ciudad que hace falta", agregó.



Por último, precisó que 50 personas forman parte de la Banda de Música de la Policía de Entre Ríos y se mostró esperanzado en que un nuevo espacio les permitirá desarrollar mayores actividades culturales.