La Maratón "Oro Verde corre" se realiza el próximo domingo: Los detalles

Habrá una nueva edición de la Maratón "Oro Verde corre", este domingo 4 de Junio, en las inmediaciones del Polideportivo Municipal. Los corredores podrán participar de una carrera de 5 k recreativa y 10 k competitiva, con premios en efectivo para los primeros tres puestos de la general. Para corredores libres tendrá un costo de 300 pesos y para federados, 200.



La nueva edición de la Maratón "Oro Verde corre", será una de las actividades más importantes de los festejos por los 30 años de la creación del Municipio de Oro Verde. Se espera la presencia de un gran número de corredores, tanto federados como libres. Contará con una carrera recreativa de 5 kilómetros y una competitiva de 10.

La carrera estará fiscalizada por la Asociación Máster de Atletas entrerrianos (Amae), dentro del campeonato provincial de maratones y tendrá un costo para los corredores libres de 300 pesos y de 200 para aquellos que estén federados. Con la inscripción se ofrece una remera, refrigerio e hidratación.



Marcelo Barreto, responsable de Deporte y Turismo del Municipio, se refirió al evento, "esta cuarta edición está integrada en un ciclo de carreras de calle que hay en la zona, que coordina Amae, donde hay carreras de 5, 10 y 21 kilómetros. Además de esta carrera competitiva, invitamos a todos los que quieran correr o caminar a hacer la recreativa".

"Para nosotros es importante este evento porque tenemos una gran cantidad de corredores que compiten a nivel nacional, y es un modo de reconocer lo que hacen. Además, porque apostamos al deporte y a mantener una vida saludable", explicó. Algunos detalles y preguntas frecuentes ¿Dónde?

Frente al Museo Regional "Conrado Hasenauer", ubicado en Los Sauces y Los Tordos. Allí se realizará la largada a partir de las 10.



¿Cómo me inscribo?

La pre inscripción podrá hacerse en el lugar de la carrera desde las 9. Hay que tener en cuenta que solamente se puede inscribir a una persona por cuenta de correo electrónico. Es decir si se inscriben dos corredores, cada uno deberá tener asignada una cuenta diferente.



¿Dónde se paga la inscripción?

En el momento de la acreditación.



¿Qué incluye la inscripción? ¿Tengo que retirar un kit?

Incluye una remera, refrigerio e hidratación, junto a una cobertura de seguro. No es necesario retirar el kit, se entregará al momento de la acreditación a cada corredor o corredora.



¿Corredores de la recreativa y caminantes pagan?

No, la carrera es gratuita para los corredores y corredoras de la recreativa y caminantes. No se les entrega remera, pero sí una medalla al finalizar el circuito.



¿Qué premios hay?

Está previsto otorgar premios en efectivo a los primeros tres puestos de la general, por género (2.000, 1.500 y 1.000). Además, recibirán premios del 1° al 5° en la categoría general; del 1° al 5° por categorías y otros regalos.



¿Cuáles son las categorías?

5 km. recreativos, 5 km. competitivos para Juveniles (de 17 a 19 años) y 10 km. competitivos para mayores.