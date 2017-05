Inauguraron un nuevo ciclo del Museo Interactivo de Ciencias

El presidente de la Comisión Administradora para el Fondo Especial de Salto Grande (CAFESG), Alejandro Casañas, junto al decano de la Facultad de Ciencias de la Alimentación (UNER), Gustavo Teira; al vicedecano de la Facultad de Ciencias de la Administración (UNER), Atilio Fournier y al representante de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) Regional Concordia, Carlos Blanc, realizó el lanzamiento de un nuevo ciclo del Museo Interactivo de Ciencias (MIC) de CAFESG.El MIC,. Para esta nueva etapa se cuenta con nueve becarios de las tres facultades de la ciudad de Concordia para la atención a los visitantes y explicación de las diferentes experiencias y fenómenos científicos, destacando que la participación de las actividades es libre o guiada, exploratoria, informativa y lúdica.Para el presidente de CAFESG, Alejandro Casañas "en este museo lo que estamos tratando de hacer son buenos ciudadanos a los cuales se les despierte el amor por la ciencia".Asimismo, Casañas contó cómo "analizando con el Gobernador Gustavo Bordet la relevancia nacional del Museo de Ciencias se decidió hacerlo funcionar, vimos cómo esto es producto del amor que se puso para trabajar y difundir el saber, hacía falta capital por supuesto, porque como todos saben CAFESG está siendo desfinanciada, entonces, como esto es más grande que cualquier mezquindad, acudimos a nuestras usinas del conocimiento, las facultades de nuestra ciudad, y allí encontramos una respuesta y una disposición inmediata a poner esto en funcionamiento, llegamos a un acuerdo, lo empezamos a trabajar y el resultado es que a partir de hoy miles de chicos y jóvenes de Concordia pasarán por aquí a descubrir la maravilla de las ciencas".Por último, Casañas insistió en "transmitir el orgullo que uno siente de las facultades que están en Concordia, de la excelencia académica y del compromiso social que tienen, hoy relanzamos este Museo porque estamos todos juntos peleando para que esto continúe, también porque las facultades abrieron las puertas de sus claustros y salieron al encuentro de la comunidad, y el mismo orgullo sentimos desde el Directorio de CAFESG por nuestro personal, que no claudica en ningún momento, aportando conocimientos, empeño e ideas para que el organismo siga tan vigente como siempre; y en ese sentido agradecer profundamente al gobernador Bordet por la decisión política de aportar, mes a mes, los fondos no solo para que decenas de familias conserven sus fuentes de trabajo, sino también para que miles de entrerrianos en toda la provincia se beneficien con el accionar de CAEFSG".Por su parte, el decano de la Facultad de Ciencias de la Alimentación (UNER), Gustavo Teira manifestó "la inmensa satisfacción que tenemos de parte de nuestra universidad de poder participar en esta actividad, quiero transmitirles en ese sentido el agradecimiento del rector de UNER, Gerardo Gerard por haberlo convocado a participar y mantener esta, una de las actividades que no tengo dudas va a trascender el ámbito local y regional por la importancia que tiene, y es una de las muchas actividades que se pueden realizar, pero sin duda una de las más importantes para motivar a nuestros chicos y jóvenes a que toda la gente entienda cómo funciona toda esa tecnología que utilizamos a diario y pensamos que es de una alta complejidad, muchas veces no lo son, son cosas simples que con solo verlas y comprenderlas le damos otra dimensión a su importancia".A su turno vicedecano de la Facultad de Ciencias de la Administración (UNER), Atilio Fournier agradeció la invitación que "hemos tenido en nombre de nuestro decano, apoyando firmemente toda esta iniciativa tan importante que hace a la difusión de las ciencias; estamos viviendo cada vez más en un mundo donde el conocimiento es trascendente, y estas iniciativas van en pos de ese camino, de incrementar el conocimiento, donde nuestra región, nuestro país está tan deseoso de esas actividades".En tanto, para Carlos Blanc, ingeniero de UTN, quien hizo referencia a uno de los programas que también lleva adelante CAFESG y que se denomina "Democratización de la ciencia", "eso resume de alguna manera lo que se pretende hacer con este emprendimiento, CAFESG siempre ha puesto muchísimos recursos, hoy le toca administrar menos pero no se nos van a caer las ideas ni las fuerzas para que esto siga adelante; la democratización de la ciencia significa que el conocimiento llegue hasta los pequeños que más alejados están de los centros de divulgación, entonces que puedan venir acá cientos de chicos, y que algunos de ellos, así sean diez, decidan estudiar ciencias ya está cumplido con creces el objetivo de esto".Para finalizar Blanc lamentó que "muchos laboratorios de las escuelas secundarias estén cerrados, algunos por falta de recursos y otros por falta de esfuerzo, y es en ese punto que este Museo Interactivo de Ciencias de CAFESG cumple un rol fundamental".El MIC es para todo público, los niños, niñas, jóvenes y adultos son participes necesarios frente a los desafíos que la muestra propone, el mismo