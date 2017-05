Entre la lluvia y el barro, se festejó el 25 de Mayo en Gualeguaychú

Foto 1/5 Foto 2/5 Foto 3/5 Foto 4/5 Foto 5/5

La celebración por el 25 de mayo en Gualeguaychú estaba prevista para el jueves pasado en el Corsódromo pero el mal tiempo y los pronósticos desalentadores hicieron que todo se postergue para el domingo. Finalmente, con la lluvia sobre la ciudad, se continuó con la fiesta típica. Los bailes tradicionales debieron ser suspendidos.



El gran festejo estuvo lejos de ser lo que se esperaba desde la Municipalidad y también desde la comunidad. El mal tiempo y la falta de un plan B, hicieron del 25 de Mayo, una fiesta pasada por agua. Cerca de las 9 de la mañana de ayer, la llovizna comenzó a ser cada vez más intensa.



Los padres de los distintos grupos de estudiantes contaron a ElDía que desde la organización se los consultó sobre la posibilidad de continuar en el Corsódromo o levantar los puestos.



Los chicos de sexto año del Instituto Bettendorff decidieron retirarse del Corsódromo y hacer su stand de venta en las instalaciones de su institución, mientras que otros decidieron quedarse para intentar recuperar lo invertido.



En este contexto, muchos padres resaltaron la "desilusión de los chicos, porque no todos los colegios tuvieron la oportunidad de contar con otro espacio. Nosotros estuvimos hasta las 21 horas del sábado armando todo".



Además, hay que tener en cuenta que cada grupo invirtió dinero para la venta de empanadas, tortas, pasteles y hasta asados. Toda esa suma debía ser recuperada e intentar lograr una ganancia para los viajes de egresados o los buzos de la promoción.





No hubo pericón



Desde el Municipio de Gualeguaychú informaron que durante la mañana del domingo comenzaron los tradicionales festejos por el 25 de Mayo con un total de 98 puestos de ventas que estuvieron abiertos durante la jornada aunque no se realizarán los bailes típicos.



"En esta edición el tiempo nos juega una mala pasada pero queremos garantizarles a todos los participantes que se esforzaron en armar puestos de ventas y en cocinar distintos platos típicos, que puedan vender lo preparado y así poder recaudar fondos para las distintas acciones que emprenden durante el año, en un momento muy complicado del país", comunicaron desde el área de Ceremonial y Protocolo. Asimismo resaltaron que la decisión fue tomada "evaluando todas las medidas de seguridad del predio que cambia su fisonomía con el clima actual".



Por último, informaron que quedaron "suspendidos los tres bailes: Vals, Pericón y Chamamé, previstos para que comiencen al mediodía como así también los shows sobre el escenario principal", concluyeron desde el área de Ceremonial y Protocolo.





Barro por todos lados, estudiantes empapados y una significativa baja en el público presente, hicieron de la fiesta un espectáculo que estuvo muy lejos de lo esperado, según publicó ElDía.