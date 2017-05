Más de 300 concordienses en la charla sobre el uso medicinal del cannabis

Con la presencia de más de 300 personas, superando cualquier expectativa, se realizó el sábado por la tarde la charla abierta y gratuita sobre "Uso medicinal del canabis" a cargo del Dr. Carlos Laje, promotor, fundador y director de la "Clínica del Cannabis" de la ciudad de Córdoba y de veintiocho clínicas más en doce provincias del territorio nacional.La actividad fue organizada por la Comisión Administradora para el Fondo Especial de Salto Grande (CAFESG) y la Asociación de Discapacitados Unidos de Concordia (ADUC), en el 4to piso del Centro Cívico.Carlos Laje se mostró agradecido a los organizadores y sorprendido por la respuesta de la gente. "Hace más de un año que venimos recorriendo más de 40 ciudades de todo el país, y cada vez crece más la expectativa por saber de qué se trata el cannabis medicinal, cómo actúa en nuestro cuerpo y cómo puede ser una medicina o un suplemento dietario que complemente a otros tratamientos y que fundamentalmente mejore nuestra calidad de vida", indicó el especialista.En relación con el marco normativo legal vigente en nuestro país, el médico señaló que "hay que reconocer que el hecho de que tengamos una ley a punto de reglamentarse ha sido un avance fundamentalmente desde el punto de vista cultural"."Me preocupa un poco desde el punto de vista sanitario -advirtió. En ese sentido, espero que la reglamentación tenga en cuenta todo lo que tiene que ver con el acceso tanto geográfico como económico de la sustancia porque si sigue como hoy solamente será accesible para el que lo pueda pagar mediante la importación".Cuando se lo consultó sobre la evidencia científica que respalda este tipo de tratamientos, Laje manifestó: "Lo que siempre digo para las personas que ponen en tela de juicio o dudan un poco con algún prejuicio el tema de la evidencia científica es que lo primero que tendrían que hacer es remontarse a la década del noventa y estudiar lo que es el sistema endocanabinoide y a partir de allí podrán entender un poco mejor qué hace el cannabis cuando entra al cuerpo; por otro lado siempre lo planteo, cuando le piden evidencia científica a la Argentina o nos piden eso a los médicos, es imposible porque hasta hace pocos meses esto era prohibido; entonces, no podemos hacer investigación con una sustancia prohibida".Sobre el mismo aspecto, el profesional oriundo de Córdoba agregó que "hay más de cuatro mil trabajos de investigación con más de 20 países en todo el mundo que tienen legalizado el uso del cannabis medicinal, así que cualquier persona, sobre todo si es profesional de la salud, si quiere encontrar información lo puede hacer sin problemas".Por último, sobre el surgimiento de las 28 clínicas que hay actualmente en nuestro país, todas surgidas a partir de la primera Clínica Cannábica en Córdoba, bajo su conducción, Carlos Laje expresó que las mismas "son una respuesta a las demandas de la sociedad que venía escuchando mucho sobre este tema pero no sabía dónde buscar información acerca de qué tipo variedad de cannabis usar, en qué dosis o mediante qué vías de administración usarlo, así que lo buscamos fundamentalmente es acercar esta información que hoy no está en la gran mayoría de los profesionales de la salud".Por su parte, Diego Lascurain, vocal del Directorio de CAFESG, manifestó que "nuevamente esto es una articulación público privada entre CAFESG y en este caso ADUC, que es una asociación con la que venimos trabajando hace un tiempo, donde desde nuestro organismo buscamos contribuir con información a la sociedad sobre temas de este tipo, siguiendo las directivas del gobernador Gustavo Bordet de que los cambios antes que nada deben ser culturales y para ello es fundamental el acceso al conocimiento, y en eso CAFESG asume su rol en la región".Entre el público se pudo ver jóvenes, adultos mayores, personas con discapacidad, padres y familiares de personas discapacitadas, profesionales de la salud, docentes y público en general atraídos por obtener más conocimientos sobre una temática que despierta cada vez más interés en la gente.Luego de su exposición, Laje respondió durante más de una hora las consultas del público presente, en muchos casos parados y sentados en el piso debido a la gran concurrencia, colmando todo esto las expectativas de los organizadores.