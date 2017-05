Entre Ríos presentará su oferta turística de invierno en Buenos Aires

Entre Ríos, la más atractiva para la recreación

"Hemos estado reuniéndonos con los municipios de la costa del Uruguay, del centro, y de la costa de Paraná, para preparar la promoción de la temporada de invierno. Por eso,. Los municipios irán con sus ofertas: unos tienen pesca, otros tienen termas, otros tienen las dos cosas. Mostrarán todo lo que tienen en su calendario en relación a pesca, fiestas populares, tracking", explicó el ministro de Turismo de la provincia, Adrián Fuertes.También, adelantó que además de la actividad en la Casa de Entre Ríos se realizará otra en pleno centro de la CABA: "Vamos a hacer una actividad particular con respecto a la pesca. Haremos una recorrida por la peatonal porteña con gente caracterizada como".Por otra parte, el ministro dijo que "la temporada de invierno es muy buena para Entre Ríos, las 15 termas funcionan a pleno. Si bien las termas funcionan todo el año, obviamente, en invierno son elegidas por los turistas.".Los detalles de la presentación de la temporada se acordaron con los directores de Turismo de los municipios entrerrianos, en sendas reuniones que se realizaron en Villaguay -con los integrantes de los corredores del Gualeguay y del Uruguay- y con los que integran el corredor del Paraná.Durante la presentación del miércoles, losde la provincia.Asimismo, se presentarán lasMuy cerca de Buenos Aires y de otros grandes centros urbanos como Rosario y Santa Fe, la provincia de Entre Ríos asoma en el invierno como una de las alternativas más atractivas para la recreación. Ya sea para disfrutar de un fin de semana o para permanecer un período más extenso y conocer con mayor profundidad su rica historia y sus encantos naturales.Sus 15 complejos termales son el principal atractivo en tiempos de temperaturas bajas. Pero Entre Ríos tiene mucho más que termas. Sus paisajes únicos, sus ríos y arroyos, sus parques nacionales, la pesca, su historia y su cultura, su particular gastronomía y, sobre todo, la calidez de su gente, la transforman en un destino cada vez más elegido por los turistas.Dulces o salinas, las aguas termales de Entre Ríos ofrecen un abanico de opciones para todas las necesidades. Pero todas ellas tienen la particularidad de contribuir de manera sustancial, por su carga de iones, a la relajación del cuerpo. Las aguas termales entrerrianas tienen un sinnúmero de efectos benéficos para la salud: contribuyen a oxigenar los tejidos, colaboran con el metabolismo, favorecen la circulación y la oxigenación y ayudan a eliminar las toxinas del cuerpo. En suma, son una opción ideal para desintoxicar el cuerpo y recargar energías en un marco de naturaleza y tranquilidad.Federación, Colón, San José, Villa Elisa, Gualeguaychú, Villaguay, Victoria, María Grande, Concepción del Uruguay, Basavilbaso, Concordia, La Paz y Chajarí son las ciudades que alojan los complejos, en una provincia que no por casualidad es considerada Capital Nacional de los Circuitos Termales.Aunque las termas son su producto turístico más conocido y pese a que en verano el espectro de alternativas se amplía con hermosas playas, parques acuáticos y carnavales de enorme jerarquía, Entre Ríos ofrece también en invierno una vasta gama de posibilidades para disfrutar en familia.Como ejemplo de ello,. Uno de ellos es el Parque Nacional El Palmar, ubicado a poco más de tres horas de viaje desde Buenos Aires, a la vera de la autovía nacional 14. Ingresar en ese santuario es sumergirse en un paisaje inigualable: un auténtico mar de palmeras es el escenario que enmarca decenas de otras posibilidades, como la de observar muy de cerca a carpinchos, zorritos y vizcachas; disfrutar de cabalgatas, canotaje, recorridos en bici y visitas guiadas.Algo similar ocurre en el Parque Nacional Pre-Delta, creado en 1992 para preservar una muestra de ambientes del Delta Superior del río Paraná. Ubicado a sólo 6 kilómetros al sur de la ciudad de Diamante, el Parque posibilita disfrutar de una vegetación exuberante y una fauna variada que incluye nutrias, lobitos de río y yacarés ñatos.Últimamente, se ha sumado a la oferta entrerriana una propuesta novedosa: la posibilidad de visitar viñedos y conocer el proceso de elaboración del vino entrerriano, un producto que tuvo su época de esplendor hasta que el presidente Agustín P. Justo ?entrerriano, paradójicamente- decidió que sólo Cuya podía producir vino. En la actualidad, hay varios viñedos y dos bodegas importantes que se pueden visitar: una está ubicada en Colón (Voulliez Sermet) y la restante en Victoria (BordeRío).Entre Ríos ha desarrollado un rol central en la construcción institucional del país. Por eso, posee una rica historia que es posible conocer en profundidad recorriendo sitios históricos como el Palacio San José, donde vivió Justo José de Urquiza, primer presidente constitucional de la Argentina.En esta magnífica construcción se desarrollaron eventos históricos importantes para la naciente República Argentina, y allí también murió el general Urquiza, asesinado el 11 de abril de 1870. El Palacio tenía algunos "lujos" desconocidos en la época, como el agua potable de red, un servicio que en Buenos Aires recién conocerían en 1870.