Lanzarán una cátedra abierta de Economía Social y Solidaria

El viernes 9 de junio, a las 16, en el aula B14 se lanza la Cátedra libre de Economía Social y Solidaria en la Facultad de Ciencias Económicas de la UNER.El objetivo es comprender la Economía Social y Solidaria como "otra economía", capaz de resolver los problemas relacionados con la escasez y satisfacer las necesidades de la sociedad en su conjunto.Este espacio se desarrollará bajo la modalidad de Cátedra Libre y es entendido como un ámbito que invita a docentes, alumnos, personal, actores de la Economía Social y Solidaria (fábricas y empresas recuperadas, trabajadores artesanales, emprendimientos productivos, etc.), y público en general, a reflexionar acerca de temas relevantes de nuestro tiempo y que no suelen ser parte de las agendas académicas.La finalidad de la implementación de esta Cátedra en la Facultad es acompañar y complementar la formación de los estudiantes y docentes de las carreras de grado, de pre-grado, y generar un espacio de diálogo con los actores de la Economía Social y Solidaria.A su vez, atendiendo al carácter interdisciplinario de la temática, se prevé la participación de docentes de otras disciplinas acordes con los objetivos de esta Cátedra y comprometidos con esta propuesta.La actividad es no arancelada y se dictará los días viernes, cada 15 días, en la franja horaria de 16 a 20.Es relevante mencionar que acompañan esta iniciativa de la Facultad de Ciencias Económicas, el Instituto de Promoción Cooperativa y Mutualidades de Entre Ríos (IPCyMER); el Ministerio de Desarrollo Social de la provincia de Entre Ríos; el Comité PROCOAS de la Asociación de Universidades del Grupo Montevideo (AUGM) y la Red Universitaria de Economía Social y Solidaria (RUESS).Esta Cátedra surge del Proyecto "Vinculando las funciones universitarias mediante prácticas sociales con actores de la Economía Social y Solidaria", presentado y aprobado en la Convocatoria Universidad, Cultura y Sociedad de la Secretaría de Políticas Universitarias del 2016.Los contenidos a trabajar durante la Cátedra serán:Módulo 1: La Economía Social y Solidaria. Teoría General de la Economía Social. Introducción a las problemáticas. Formas de economía socialmente orientada: definiciones y teorías. Un enfoque fenomenológico. Casos de estudio.Módulo 2: Cooperativas y Mutuales. Principios que rigen el movimiento cooperativo. Función social e impacto socio-económico de las cooperativas Argentina y en la provincia de Entre Ríos. El cooperativismo agrario y su relación con la Economía Social y Solidaria. Rasgos que caracterizan a las Mutuales. Función social en Argentina y en la provincia de Entre Ríos. Casos de estudio.Módulo 3: Liderazgo y metodologías de trabajo en organizaciones sociales. El asociativismo y la autogestión. Desarrollo de Metodologías de trabajo colaborativo: marco conceptual. Fundamentos sobre la cooperación y la colaboración. Dinámica grupal. Dinámica de lo latente. Dinámica del poder. Dinámica de los roles. Configuraciones grupales. Dinámica de las comunicaciones, información, y el poder de las conversaciones. El trabajo en equipo. La importancia de la coordinación y de la intervención. Técnicas de trabajo grupal. Metodologías de Gestión Social.Módulo 4: Rol del Estado: Políticas Públicas y Regulaciones Legales. Ley N° 10.151. Rol de la Universidad Pública: respuestas a los desafíos que plantea una nueva economía, desde la docencia, la investigación y la extensión.Módulo 5: Principales actores e instituciones de la Economía Social y Solidaria. Situación, límites y potencialidades. Discusión sobre criterios de viabilidad y sostenibilidad.Los interesados pueden inscribirse en la Facultad de Ciencias Económicas, Urquiza 552. Teléfono 0343-4222172 int. 35E-mail: extension@fceco.uner.edu.ar