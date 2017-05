Reparan daños en la Residencia del Copnaf de Federal tras incendio

La Residencia del Consejo Provincial del Niño, el Adolescente y la Familia (Copnaf) de Federal, sufrió un incendió días atrás. El siniestro causó daños importantes en una oficina utilizada por el equipo técnico y parte del lavadero, no siendo afectadas más que por el intenso humo el resto de las dependencias del edificio. Afortunadamente no hubo personas lesionadas y aunque aún no se cuenta con los resultados de las pericias, de acuerdo a la información obtenida, el incendio se habría originado a raíz de un cortocircuito en la mencionada oficina.Leandro Ava, coordinador departamental del Copnaf, informó que el lunes 15 comenzaron los trabajos de reparación en virtud de lo dispuesto desde el Ministerio de Infraestructura. Hasta que finalice dicha obra la Residencia funcionará en el edificio de la ex Escuela Integral N° 13.En otro orden hizo público un agradecimiento a "todas las instituciones, particulares y a la comunidad en general que se hicieron eco de las consecuencias de tan lamentable siniestro. También hago partícipe de este mensaje a los directivos de la Residencia 'Mi Lugar' a través de su directora Claudia Lezcano y vice Carina Isla. Al Cuerpo de Bomberos Voluntarios, a la Jefatura Departamental de Policía de Federal, a la senadora provincial Nancy Miranda, a la municipalidad, al intendente Gerardo Chapino, al secretario de Bienestar Social Pedro Alberto Ziem, a las autoridades de la Zonal Departamental de Arquitectura Marcelo Pérez y Adrián Gassman, al director departamental de Escuelas Santiago Krenz, a la Dirección Provincial de Vialidad (Zonal Federal, Javier Poos), a la presidente del Copnaf Marisa Paira, funcionarios del organismo central, coordinadores departamentales, concejales y a todos aquellos que de una u otra manera colaboraron en virtud del mencionado suceso".