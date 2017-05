Foto: En Gualeguaychú postergaron para el domingo el festejo del 25 de Mayo Crédito: El Día

El jueves 25 el Tedeum en la Catedral se realizará con normalidad a las 9.30 y el acto previo en la Plaza San Martín, previsto para las 9, se llevará a cabo en caso de que no haya precipitaciones en ese momento.



El domingo 28 no se realizará el clásico desfile, por lo que las banderas de las instituciones y abanderados no deberán concurrir.



La decisión de posponer el festejo se basó en los pronósticos que anuncian lluvias para el miércoles 24 y el jueves 25, primando la seguridad de los participantes y el público asistente.



Las instituciones podrán armar los puestos de venta a partir del sábado 27 a las 7. Se solicita la colaboración para que los vehículos que transporten los materiales circulen solamente por las calles pavimentadas del Parque de la Estación para preservar el buen estado del terreno.