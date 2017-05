Denuncian que perforarán el Acuífero Guaraní en Uruguay y afectará a Entre Ríos

Integrantes del Foro Regional contra el Fracking ya habían lanzado advertencias sobre los proyectos petroleros del Uruguay y las consecuencias que ello acarrearía para todos los entrerrianos si, como se denuncia, se perfora el acuífero Guaraní mediante el método de exploración y explotación de hidrocarburos denominado fracking o fractura hidráulica.



"Pese a haber enviado notas a autoridades nacionales y provinciales sobre el proyecto petrolero de la empresa Schuepbach Energy Uruguay SRL de realizar cuatro nuevas perforaciones -una a 20 kilómetros de la represa de Salto Grande- los ambientalistas entrerrianos no recibieron respuesta y advirtieron que es inminente la llegada de maquinaria desde Estados Unidos para iniciar los trabajos que pondrían en riesgo el Acuífero Guaraní", publicó AIM a principios de marzo.



La información que ambientalistas uruguayos y argentinos dejaron trascender este lunes, confirmaría esos temores. "Este pozo para exploración petrolera está en el departamento Paysandú en las nacientes del río Queguay, que desemboca en los bancos de arena del Varillal (donde muchos colonenses van en lancha", fue el mensaje que recibió un vecino de la ciudad de Chajarí contactado con asambleístas del país limítrofe, junto con las fotos que ilustran esta nota.



"Tienen previsto empezar a perforar en una semana cuando terminen de llegar el equipamiento. Dicen a la gente que buscan hidrocarburos convencionales pero a los accionistas Petrel Energy (accionista mayoritario de Schuepbach Energy) le dicen que van a hacer fracking", denunciaron.



Vecinos de Paysandú y Montevideo preocupados por la situación estuvieron este domingo en la zona y lograron captar las imágenes con un dron.



El 19 de Noviembre de 2012, en nuestro país se sancionó la Ley 26.780, que aprueba el Acuerdo sobre el Acuífero Guaraní celebrado por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay (naciones que comparten una reserva de agua subterránea por debajo de un área superior al millón de kilómetros cuadrados) en el marco de la 39 reunión del Mercosur, realizada en la ciudad de San Juan el 2 de agosto de 2010.



A través esta legislación, los países se comprometen a "utilizar el recurso en forma racional, sustentable y equitativa. Intercambiar información técnica sobre estudios, actividades y obras que se encaren, en función del aprovechamiento de este recurso hídrico estratégico, creando una comisión responsable de coordinar la cooperación entre las partes integrantes del Sistema Acuífero Guaraní".



Pese a esto, los integrantes del Foro Regional contra el Fracking no tuvieron ningún tipo de respuestas de las autoridades nacionales, provinciales ni los representantes argentinos en entes binacionales sobre qué acciones o gestiones hubo a fin de tomar conocimiento y/o interceder ante el Estado Uruguayo por esta situación.



Qué es el fracking



La fractura hidráulica es un método "no convencional" de conseguir gas, ya que el usado hasta ahora, el convencional, se está agotando por lo que se hacen necesarios procedimientos más violentos, como por ejemplo los que se usan para obtener oro en el Famatina, que implican volar partes de montañas y destruir glaciares, que son reservas de agua.



De la misma manera, en Entre Ríos, como en todo el Uruguay y en la Mesopotamia entera, donde los estudios geológicos han revelado que existe gas, la fractura hidráulica implicará poner en riesgo las fuentes habituales de agua, contaminarlas con venenos que se agregan al agua que produce la fractura a presión de las rocas subterráneas, y sobre todo, afectar el acuífero Guaraní, posiblemente la mayor reserva de agua dulce del mundo.



"Uno de los temas realmente importantes tiene que ver con la posibilidad de que Uruguay se embarque en un viaje sin retorno permitiendo la explotación de posibles yacimientos de hidrocarburos no convencionales, mediante el uso de la técnica de la fractura hidráulica (o fracking)", alertó a comienzos del año pasado el periodista ambiental uruguayo Hernán Sorhuet Gelós.



"Consiste en llegar a la roca madre donde haya atrapado gas o petróleo en pequeños compartimentos, a cientos o miles de metros de profundidad, e inyectarle a gran presión millones de litros de agua mezclada con químicos muy contaminantes y arena, para liberar los hidrocarburos y hacerlos subir a la superficie. Entre el 15 por ciento y el 80 por ciento de la mezcla queda bajo tierra, contaminando las aguas subterráneas de toda la región afectada. A su vez, al destruirse la roca del subsuelo suelen producirse pequeños sismos debido a que el peso del suelo se hunde", analizó Sorhuet Gelós hace casi un año y medio hablando de consecuencias que, aclaró "no son inventos teóricos sino realidades constatadas en EE.UU. principal país en utilizar fracking desde hace varios años" y que, en la región, anticipó, tendrán "un impacto negativo directo contra sus recursos naturales más valiosos y esenciales: el agua y el suelo". (Fuente: AIM)