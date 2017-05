Piden un sistema unificado de emergencias para Concordia

El concejal por Cambiemos, Esteban Benítez manifestó a Diario Río Uruguay que realizó un pedido de informe por el cual "el secretario de Salud - Guillermo Etchenause - explicó que la Municipalidad de Concordia no es responsable del servicio y que hace una tarea de apoyo".



En esa charla, Etchenause reconoció que el gobierno comunal no tiene ambulancias, "salvo una que está semidesmontada", y que las cinco restantes, son "unidades de traslado". Es decir, rodados que sirven para "atenciones programadas, que no llevan médicos sino un camillero", contó el concejal opositor.



Sólo Tres



Benítez contó que "cuando nos reunimos con la gente del 107, nos contaron sobre una gran transformación en el servicio, de un año hasta esta parte", pero "por otro lado mencionan que tienen tres ambulancias para la atención de toda la ciudad", agregó.



Para el edil de Cambiemos, la situación "es preocupante", dado que encima "el encargado del servicio no tiene la coordinación de la totalidad de las ambulancias y no dependen de él, por ejemplo, las unidades de los hospitales".



Con ese diagnóstico, Benítez no dudo en afirmar que existe actualmente "desorganización, falta de mando y de coordinación", en el 107. Aunque resaltó los "esfuerzos, de cada una de las áreas, para intentar suplir las necesidades; sin un Estado presente que solucione los problemas".



Demoras



"Con razón se demoró tanto la respuesta de aquél pedido de informe que hicimos", razonó el concejal, abogando por "un sistema unificado de emergencias" para Concordia.



Por último, y en orden de poner ejemplos de esa denunciada desorganización, Benítez contó que "en el caso del chiquito en el barrio Agua Patito, en lugar de asistir en el hecho con una ambulancia desde el Centro de Salud del Constitución, tuvo que salir una de la Municipalidad que no tiene los mismos recursos ante la emergencia".