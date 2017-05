Encuentro Entrerriano de Teatro continúa recorriendo la provincia

Foto: Ilustrativa

Obras seleccionadas en el 34º Encuentro Entrerriano de Teatro, organizado en 2016 por el gobierno provincial, realizan este año presentaciones en distintos lugares de la provincia En marzo, la obra "El nombre" visitó la ciudad de Chajarí, y el próximo viernes 26 de mayo se presentará "Tiernas Criaturas" en Paraná. La Secretaría de Cultura de Entre Ríos continuará este año con un cronograma que posibilite la presentación de las 10 obras seleccionadas en diferentes localidades de la provincia.



"El año pasado comenzamos esta tarea con la selección de obras de teatro por regiones, para luego concluir en un encuentro provincial, tal como se venía haciendo desde 1971 con algunas interrupciones e improntas diferentes. En esa oportunidad nos comprometimos a realizar la contratación de una función a cada uno de los grupos seleccionados y por eso este año estamos coordinando presentaciones de las obras en distintas localidades. Intentamos llevar la obra a algún lugar donde no fuera presentada o bien brindar la posibilidad de hacerlo en sus localidades con acceso gratuito. Apoyamos a los artistas pero también queremos que las y los entrerrianos tengan acceso a estas producciones de calidad", señaló el secretario de Cultura de la provincia, Faustino Schiavoni.



Según lo comprometido, en marzo de este año, en coordinación con la Tecnicatura en Marketing perteneciente a la Facultad de Ciencias de la Gestión de la Universidad Autónoma de Entre Ríos (UADER), se organizó en Chajarí una charla debate titulada "La memoria como constructora de la historia", a cargo del coordinador de Políticas Culturales, Francisco Senegaglia. En ese marco, se presentó una de las obras seleccionadas, el unipersonal "El Nombre", cuya protagonista es Andrea Bartoli de La Paz y que hace referencia a la temática de la identidad. A través de un monólogo, María recorre su vida buscando algo que se le ha perdido. El espectador puede así rearmar la situación del personaje desde lo que narra, pero sobre todo desde lo que busca.





Tiernas Criaturas



En continuidad con estas presentaciones, el próximo viernes 26 de mayo a las 21 en el Casa de la Cultura de Entre Ríos (9 de julio y Carbó de la ciudad de Paraná), el grupo Bacanal pondrá en escena "Tiernas Criaturas". La entrada será libre y gratuita. La obra de Gonzalo Senestrari gira alrededor de Charlie, quien regresa a su domicilio tras unos años de ausencia y encuentra una realidad familiar bastante más distorsionada que la que dejo. Se trata de una comedia hilarante que nos habla de la fragilidad del ser frente a lo cotidiano.



El director, Francisco Padula, explicó que la selección de esta obra para presentarse en el Encuentro Entrerriano de Teatro fue debido a que el grupo "prefiere realizar obras que entendemos son las preferidas del público, comedias que cuentan una historia. Creemos que Tiernas Criaturas cumplimenta ese objetivo, que es el de acercar público no tradicional al teatro". Padula comenta que "el acompañamiento del publico fue excelente", ya que la obra cuenta con un recorrido bastante extenso. "En Paraná formo parte de la propuesta teatral de los días domingos, durante junio y julio de 2016, hizo funciones a sala llena y obtuvo buenas críticas. En cada función, al momento del saludo, las mujeres generalmente, comentaban que la historia las hacía reír y llorar por igual", remarcó.



Respecto al Encuentro Entrerriano de Teatro, señaló que fue "muy necesario para el teatro entrerriano. Muy bien organizado respecto de un preselectivo a una muestra final. Destaco haber conocido tanta gente dedicada al teatro. Mejoraría tal vez, la difusión y la gestión de lugares donde se realiza la muestra", dijo Padula. Forman parte del elenco Juancho Capurro (Charlie), Gisela Bello (Ana), Silvia Rey (Teresa), Fabián Hollmann (Alberto) y Francisco Padula (Javier). Completan el equipo como asistente de dirección, Gustavo Ramira, y Emanuel González, en la asistencia técnica.



El encuentro



El fin de semana del 18 al 20 de noviembre de 2016, Concordia abrió el telón para recibir elencos y grupos de teatro de distintos lugares de la provincia. El público disfrutó esos tres días de una programación que incluía obras de teatro seleccionadas en encuentros regionales realizados en septiembre. Tanto los encuentros regionales como el provincial fueron organizados por la Secretaría de Cultura de la provincia con la colaboración de las Áreas de Cultura Municipales de Aranguren, San José de Feliciano, Federación, Victoria, Oro Verde y Concordia, sumando sus esfuerzos al de otros municipios cuyos grupos de teatro fueron seleccionados para participar en la instancia provincial.



"Tres maestros tres", fue el lema que resumía las actividades del encuentro y que homenajeaba a un trío de "teatreros" entrerrianos. Se trataba de Carlos Miggoni, Jorge Ríos y Antonio Ramón "Cacho" Popelka, teatreros oriundos de la capital del citrus e importantes protagonistas en la historia de esta fiesta que se inició en 1971 en Rosario Tala por iniciativa de los grupos independientes. Más tarde, el Estado provincial decidiría ser el impulsor de este encuentro que hoy vuelve a cobrar vida. En su recorrido hubo interrupciones e improntas diferentes que fueron cambiando en los diferentes contextos históricos, pero la mayoría de los consultados sobre esta "fiesta" del teatro hablan de ella con la pasión y el amor de quien defiende lo propio.



Menciones Encuentro Entrerriano de Teatro



Construcción del personaje: Mailén Miño (Mujeres al border ? Federación), Aneley Santamaría (El mito de Sisifo ? Crespo), Rita Casella (Madres y el Misterio de la Rosa China ? Larroque), Jorge Claudio Iscac (Kulio - San Jaime de la Frontera), Andrea Bartoli (El nombre - La Paz) y Gabriel Martinez (El acampe ? Paraná).



Dramaturgia: "Ocupas en la casa" del taller de teatro municipal de Macia.



Escenografía: "El Acampe" del grupo Que ves cuando me ves de Paraná.



Iluminación: "He nacido para verte sonreír" del Elenco Salida de Emergencia de Gualeguay.



Puesta en escena: "Flor de azúcar" del Elenco Desdecero de Concepción del Uruguay.



Dirección: Carlos Cotto del grupo La Estación de San José con la obra "Papá querido". Mejor actor: Ernesto Policastro del grupo La Estación de San José por la obra "Papá querido".



Mejor actriz: Valeria Blanco del Elenco Desdecero de Concepción del Uruguay por "Flor de azúcar".



Actriz revelación: Adriana Zambón de Chajarí por su interpretación de Tina Brillantina en la obra "La media flor".



Actor revelación: Juan Capurro del Elenco Bacanal de Paraná, por su papel en "Tiernas criaturas".



Invitados: Grupo ConCiencias UPAMI de la Facultad de Ciencias de la Alimentación de Concordia, que interpretaron "Esperándola a mamá" y el Grupo de teatro interegional Shaima con "Inodoro Pereyra, el renegau".