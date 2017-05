"Voces Neuquinas": Relanzaron una radio online y la web de una escuela de Paraná

La comunidad educativa de la escuela secundaria Nº 12 "Provincia de Neuquén" de Paraná relanzó su radio escolar "Voces Neuquinas" junto a un sitio web institucional en el marco del taller de Formato Complementario."El año pasado, después de mucho esfuerzo logramos armar nuestro estudio de radio pero no nos conformamos con eso y seguimos trabajando; y a poco tiempo del inicio de clases vamos a inaugurar nuestra radio online y un sitio web en el que está publicado todo lo que tiene que ver con el trabajo de los chicos, las actividades y visitas que se realizan a través de Formato Complementario", comentó a, Lorena Albornoz, coordinadora del área.La radio funciona las 24 horas con la transmisión de música y las identificaciones institucionales que hicieron los mismos estudiantes."Los chicos de 6º año tienen su programa el día de clases, y este año implementamos una nueva modalidad para que no sea en el curso sino en la radio. Tienen media hora de producción y después salen al aire con distintas temáticas", detalló la profesora.Según indicó, una de las principales problemáticas que los compete este año, son los 30 años de la escuela. "Los chicos están realizando distintas entrevistas a docentes, ex alumnos que pasaron por la institución para conocer un poco más de su historia, y obviamente que esto queda plasmado en nuestro sitio web www.vocesneuquinas.com ", subrayó la docente.Por su parte, la vicerrectora de la institución, Rosana Rutili, agradeció al ministerio provincial de Desarrollo Social por los aportes y a toda la comunidad educativa para llevar adelante el proyecto. Y en esa línea, adelantó sobre otras iniciativas inter-institucionales. "Estamos tratando de volver a trabajar con el Centro de salud Belgrano porque somos una de las primeras escuelas secundarias que trató la Educación Sexual Integral, y ahora también lo vamos a hacer desde el enfoque de la Salud", anticipó.