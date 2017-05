El Hospitalito de Gualeguaychú realizó controles el Día de la Hipertensión

Foto 1/2 Foto 2/2

"Muchas veces, este primer control es el disparador para un seguimiento más detallado del paciente", destacaron.



La presión arterial es la fuerza que ejerce la sangre impulsada por el corazón al circular por las arterias. Cuando ésta sobrepasa los valores medios normales, de un modo constante, tanto en el valor máximo como en el mínimo (más allá de 140 y de 90 milímetros de mercurio), clínicamente se habla de hipertensión, síntoma que se observa en numerosas enfermedades, como ocurre en la llamada hipertensión esencial, que suele presentarse junto a ciertas afecciones renales como la nefritis y en afecciones del corazón.



En ciertas ocasiones, el enfermo experimenta alteraciones vinculadas con crisis hipertensivas, como mareos y cefaleas, entre otras. Si la hipertensión aumenta, también crece el trabajo del corazón, lo que puede provocar descompensaciones en el organismo.



Ayer, como cada 17 de mayo, se celebró el Día Mundial de la Hipertensión, con el fin de concientizar sobre la importancia de prevenir este factor de riesgo y los cuidados que se deben tener, tanto en niños como en jóvenes y adultos.



En este marco, el Centro provincial de Salud Juan Baggio llevó a cabo una jornada junto a los vecinos de la zona de la plaza de Los Antepasados, donde se medió, se pesó y se controló la presión arterial a decenas de chicos y grandes. Además, el equipo de Atención Primaria del Centro de Salud (enfermeros, obstétricas, odontólogas, nutricionistas y agentes sanitarios) complementaron el trabajo con otros controles.



"Tomamos la tensión arterial, medimos el índice de masa corporal, realizamos la consejería nutricional y obstétrica para las embarazadas. Además, se controló la boca de los chiquitos", relató Cristina Giménez, parte del equipo de Atención Primeria del Centro de Salud.



El lugar elegido no fue al azar. Las profesionales del Hospitalito armaron el dispositivo sanitario al lado de la Escuela Nº88 "Los Fundadores", para aprovechar el ingreso y egreso tanto de los alumnos como el de los padres que los acompañaron.



"No necesariamente la hipertensión afecta a las personas grandes como se cree. Justamente, durante la jornada detectamos a cinco alumnos con la presión elevada, por lo que se recabaron los datos para realizar el seguimiento correspondiente y saber si esto fue momentáneo o es constante en el chico", agregó Giménez.



Por otra parte, también se aprovechó la ocasión para realizar controles prenatales a las embarazadas. "La presión arterial es mala y muy silenciosa. Muchas veces las embarazadas nos saben que la sufren, por eso compartimos algunos consejos para que las propias embarazadas puedan detectar ciertos síntomas", explicó la obstétrica Cintia Pérez.



Asimismo, el director del Centro de Salud, Jorge Roko, remarcó la necesidad de "salir al barrio" y "no esperar que la gente llegue al Hospitalito".



"Con este tipo de actividades, que realizamos de manera periódica durante todo el año, se detectan afecciones o enfermedades que después son tratadas y se les hace el seguimiento en la institución", contó Roko, al tiempo que destacó el trabajo del equipo de Salud Primaria del Baggio y habló de la "necesidad de intensificar todas las prácticas que permitan acercarnos a la gente y hacer el seguimiento de su salud".



El problema de la sal



Cada 17 de mayo la Organización Mundial de la Salud (OMS) conmemora el Día Mundial de la Hipertensión como una oportunidad para insistir en la necesidad de trabajar en la prevención y control, con el fin de prevenir muertes por enfermedades cardiovasculares.



Existe una relación directa entre la presión arterial elevada y la probabilidad de sufrir problemas cardiovasculares que conduzcan a la muerte.



La breve descripción de algunas patologías ligadas a la hipertensión arterial revela la importancia de mantener no sólo un control periódico de la presión, sobre todo en la edad adulta, sino también un cuidado referido a la alimentación, en cuya composición juega un rol de importancia la salinidad. En ese sentido, es necesario considerar la influencia adversa que ejercen las comidas elaboradas con un exceso de sodio y los beneficios que acompañan, en cambio, a los alimentos con baja salinidad.