Presentaron el proyecto de la nueva terminal de ómnibus de Federal

El presidente de la Comisión Administradora para el Fondo Especial de Salto Grande (CAFESG), Alejandro Casañas, acompañado por el vocal del organismo, Oscar Colombo, entregó al intendente de la ciudad de Federal, Gerardo Chapino, dos proyectos muy importantes para el departamento federalense, el de la nueva terminal de ómnibus para la ciudad y el de alumbrado público de led para el Paraje Las Delicias.



Luego de recepcionados los mismos, Chapino manifestó su "satisfacción" ya que "los equipos técnicos de CAFESG como su presidente siempre han estado a disposición para Federal y lo han hecho en todo momento, han ido a Federal montones de veces, se han puesto la camiseta del municipio y eso para nosotros es una ayuda muy grande, sobre todo por los tiempos que venimos atravesando".



Además, el presidente municipal federalense remarcó que en el municipio de Federal "nosotros carecemos de profesionales, no tenemos proyectistas, esta ayuda que nos brinda CAFESG es un ahorro para el municipio porque tendríamos que salir a pagar estos proyectos a privados y teniendo al Estado provincial que nos de esa mano nos facilita y nos acorta un montón de distancias".



En este sentido, Chapino señaló que "el rol de CAFESG para la región es irreemplazable, y anhelamos que regresen los fondos excedentes para que siga siendo unos de los principales motores del desarrollo regional, esperamos que no haya mezquindades de ningún sector en este aspecto, y que CAFESG pueda estar al cien por ciento nuevamente".



Por último expresó su deseo de que "todos estos proyectos tengan la respuesta que nosotros esperamos, que es ver la obra en Federal, ya lista, plantada y que los federalenses la puedan aprovechar, que tengamos éxitos en todos los proyectos que anhelamos y que tenemos pensados para Federal, CAFESG nos viene dando una mano muy grande y con el equipo técnico estamos sumamente satisfechos, siempre han demostrado una calidez y una relación que nos ha permitido entablar y ensamblar nuestros equipos de trabajo de manera muy coordinada, así que estamos agradecidos a todo el personal de CAFESG".



Por su parte, Casañas expresó sentirse "orgulloso de poder seguir aportando a toda la región, las capacidades inestimables del personal de CAFESG, y todo esto trabajando en conjunto con todos los municipios, de acuerdo a las instrucciones que tenemos de nuestro gobernador Gustavo Bordet, sin importar las banderías políticas, lo que buscamos es el bien común".



Además, el presidente de CAFESG indicó que "la consecución de los objetivos, donde detrás de cada uno de estos proyectos, descansa el sueño de comunidades completas, nos satisface plenamente, sabemos de las necesidades de cada comunidad, porque así nos lo plantean desde los municipios y juntas de gobierno y poder ser partes de una etapa de la concreción de esos sueños es de las mayores satisfacciones que puede experimentar un funcionario público".



Para finalizar, Casañas no dejó pasar la oportunidad de recordar "el difícil momento por el que atraviesa el organismo, y mi agradecimiento y de todo el personal al Gobernador por tomar la decisión política de mantenernos funcionando, diferenciándose de esta manera de personajes mezquinos que quisieran que CAFESG cerrara sus puertas para obtener miserables réditos políticos, a costa del bienestar de miles de entrerrianos".



Estuvieron presentes en el acto de entrega de los proyectos el secretario de Obras Públicas de Federal, José Luis Bustamante, los jefes del área técnica de la Comisión Administradora, Gustavo Larenze y Roberto Acuña.



Proyecto nueva Terminal de Ómnibus



La terminal de ómnibus contempla su ubicación en la planta urbana de la ciudad, delimitada por las calles Pública N° 02 al Norte, Eulogio González al Sur, Anderson al Este y Echagüe al Oeste. La calle Anderson se propone formar parte del terreno; esto se debe a la facilidad de ingreso y egreso de los ómnibus a la playa de maniobras de la terminal.



El proyecto se desarrolla en una superficie de 817 m2, los cuales están divididos en dos plantas compuestas en planta baja por 500 m2 de superficie cubierta y 188 m2 de superficie semicubierta correspondiente a dársenas de estacionamiento y playa de maniobra, en planta alta la superficie cubierta es 280 m2 y 37 m2 de superficie cubierta en terraza para dependencias de servicio.



El terreno posee una superficie de 18860,81 m2, de forma triangular donde se contempla un sector destinado a plaza en la esquina de calles Echagüe y E. González; y locales de ventas de artesanías y estacionamiento, sobre la calle principal (colectora).



Proyecto alumbrado público Paraje Las Delicias



La obra está prevista al noroeste de la ciudad de Federal, en la localidad denominada Paraje Las Delicias, que consta de un predio de aproximadamente cuarenta manzanas y una población estable donde viven muchas familias de escasos recursos económicos, siendo algunas de ellas muy humildes.



Cabe de destacar que, en unas de las manzanas centrales, se encuentra ubicada la cancha de fútbol del pueblo, que está destinada para espacios recreativos, prácticas de diversos deportes, y fiestas del pueblo.



Se contempla la realización de un sistema de iluminación unilateral por las calles internas del pueblo, comprendiendo aproximadamente unas 11 cuadras en total, además de la iluminación de su cancha de fútbol con un total de seis columnas con cuatro luminarias LED de 250w ip65 cada una.