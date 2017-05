La Escuela de Canotaje cumple 30 años de vida institucional en Paraná

Cómo surgió la Escuela de Canotaje

Formación de palistas

La Escuela de Canotaje, Expedición y Natación en Aguas Abiertas (ECENAA) festeja este miércoles sus 30 años de vida institucional. En el marco de los festejos, hoy a las 19.30 habrá un brindis de reencuentro con quienes participan de la entidad y ex alumnos."La Escuela de Canotaje significa una puerta abierta al río, es como un cable a tierra y sin grandes costos", valoró ante, Víctor Hugo Rodríguez, presidente de la entidad."Estamos recomponiendo el área de competencias de la Escuela, la sección de perchas nuevas, porque viene mucha gente y el lugar ya está al tope", reveló Rodríguez. Y en esa línea, el presidente de la Escuela subrayó: "Estamos haciendo un esfuerzo para darle un lugarcito a los que aman el río".La historia señala que esta Escuela arrancó sus actividades oficialmente un 17 de mayo de 1987. Todo comenzó tiempo atrás, cuando un grupo de jóvenes se lanzaron a una gran aventura, la cual fue unir a remo las ciudades de Brasilia y Buenos Aires, navegando el río Paraná desde su naciente.En sí, esta expedición se realizó en conmemoración del año internacional de la juventud y se la denominó Pacis Nuntii, que en latín significa mensajeros de paz. Una vez afianzado el movimiento, se formó la escuela de canotaje en Paraná, una iniciativa que perduró en el tiempo y que hoy llega a su tercera década de vida.El paso del tiempo, su permanencia y el compromiso que adquirió, le otorgó a la Escuela de Canotaje, Expedición y Natación en Aguas Abiertas un reconocimiento a nivel nacional e internacional. Desde sus comienzos, no solo cumple un objetivo desde el punto de vista educativo mediante sus cursos de canotaje, sino que también tiene un elevado compromiso con el aspecto social.Desde ya, miles de palistas no solo aprendieron esta importante disciplina deportiva, sino que también muchos de ellos han trascendidos en el ámbito competitivo. Bien vale remarcar, en este último tiempo, a Micaela Maslein, surgida de esta Escuela y actual integrante de la selección Argentina de Canotaje, participando en Mundiales y diferentes certámenes internacionales.La Escuela Municipal de Canotaje continúa formando a palistas en la capital entrerriana. Actualmente, se encuentra incluido en el Programa de Iniciación Deportiva de la Subsecretaría de Deportes dependiente de la Municipalidad de Paraná; propuesta que mantiene su vigencia y el verdadero interés de ser parte de una de las disciplinas acuáticas por excelencia de la ciudad de Paraná.Al frente de esta actividad está Pablo Taulada, instructor a cargo de las diferentes clases. Ubicada en la sede de la zona portuaria, el curso otorga carné de idoneidad, los que son expedidos por las autoridades de la Escenaa. En este último proceso se registraron unos 300 egresados de entre 12 y 16 años. Hoy, alrededor de 30 chicos integran el plantel de practicantes.Según explicó Taulada, la intención es que los chicos tengan el aprendizaje básico del canotaje, pero especialmente que les atraiga la práctica deportiva. En este sentido y gracias a la Escuela Municipal, muchos de los alumnos actualmente participan en torneos provinciales.Las clases tienen sus aspectos teóricos y prácticos en la dársena del puerto, que se completan con salidas al río como así también con campamentos.En este contexto, el único requisito que se le exige para ser parte de esta iniciativa es que los alumnos sepan nadar, lo que facilita para reforzamos la enseñanza para saber actuar en caso de emergencias en ámbitos acuáticos.Los interesados pueden acercarse al galpón de la Ecenaa, donde la Escuela Municipal recibe inscripciones los martes y jueves de 14.30 a 16.30, y los miércoles de 15 a 17 años.