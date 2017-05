Transportistas piden llevar a $11 el boleto de colectivos en Gualeguaychú

Las empresas que brindan el servicio de transporte de colectivos en Gualeguaychú, demandan llevar a los 11 pesos el boleto que en la actualidad cuesta 8. Después de no ser atendidos en la comisión de conjuntas del HCD, los transportistas hicieron circular la posibilidad de cortar con el abono para el boleto secundario. Finalmente hubo acuerdo entre las partes. La línea 4 debería comenzar su nuevo recorrido este mes, pero está frenada por las gestiones a nivel nacional; todavía no llamaron a la licitación por las líneas 1 y 5, declaradas desiertas.



Los representantes de las líneas de colectivos de la ciudad vienen exigiendo una "inmediata suba" en el boleto que actualmente está en los ocho pesos. Su intención es llevarlo a los 11 pesos para "amortizar la inversión hecha". Con esa idea, se hicieron presentes en la comisión de conjuntas del Concejo Deliberante, para comenzar a negociar la suba que debe ser aprobada por el cuerpo legislativo.



Pero la reunión fue postergada para el próximo 30 de mayo. Lo que provocó el disgusto manifiesto de los transportistas, ya que, según reclaman desde el sector, la actualización de los valores "tiene que ser ya".



Con este panorama, algunos de los transportistas más ofuscados con la actitud de los concejales hicieron circular la versión de que a partir de hoy se cortaría el beneficio en el abono del boleto para estudiantes secundarios, terciarios y universitarios.



"El boleto cuesta 3 pesos actualmente y el abono (compra de una cantidad considerable de boletos en las oficinas de las empresas) sale 2,50 pesos. Con lo que se iba a cortar era con el abono, que es adquirido directamente por los colegios o institutos, que compran de a miles", explicaron desde una de las partes interesadas en la negociación.



Lo cierto es que, pasadas las 19, los empresarios recibieron el llamado desde el HCD mediante el cual los concejales se comprometieron a tratar la suba la semana próxima. Por lo que, no habrá ningún tipo de modificación en los precios de los boletos. Al menos por ahora. Sobre las licitaciones A mediados de marzo, a través de los decretos 531, 536 y 592 el Departamento Ejecutivo Municipal resolvió la licitación de las tres líneas de transporte público de la ciudad. Las licitaciones de las líneas 1 y 5 fueron declaradas desiertas, mientras que la de la línea 4 se adjudicó a la firma Delcausse Hermanos.



Según se explicó en ese momento, las líneas que fueron declaradas desiertas debían ser licitadas nuevamente en mayo, pero hasta el momento no ha habido novedades sobre el tema. Es más, una vez que se formalice el llamado a licitación por las líneas 1 y 5 los oferentes tendrán un mes para presentar los pliegos, por lo que la misma terminará haciéndose efectiva, al menos, en junio.



Por otro lado, la línea 4, que fue adjudicada a la firma Delcausse Hermanos, todavía espera para salir a la calle -se compraron 11 nuevos coches- el avance en los trámites de cambio de nombre: Primero de Agosto pasará a llamarse Buses Gualeguaychú. En la actualidad, la empresa y la Municipalidad realizan las gestiones pertinentes en la Comisión Nacional de Regulación de transporte. "Cuando eso se termine de definir, saldremos a la calle. Tenemos todos los colectivos listos", informaron desde la firma Delcausse Hermanos. (ElDía)