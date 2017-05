En Paraná conmemorarán el Día Internacional de la Lucha contra la Homofobia

Cada 17 de mayo se conmemora el Día Internacional de la Lucha contra la Homofobia y la Transfobia", explicó el presidente de la Comunidad Homosexual Entre Ríos (Cher), Juan Carlos Fernández. Destacó "que para celebrarlo, es necesario tener presente toda la lucha por los derechos y la necesidad de seguir en este camino".



Adelantó que el Consejo Representativo de la Diversidad Municipal realizará este miércoles una actividad en plaza de Mayo a partir de las 10 y hasta el mediodía.



Fernández recordó a AIM que "este día se recuerda en todo el país y el mundo en conmemoración a la fecha (17 de mayo de 1990) en que la Organización Mundial de la Salud (OMS) quitó a la homosexualidad de la lista de enfermedades".



Recordó que "ya en 1973 la Asociación Americana de Psiquiatría (APA) había retirado de su manual de diagnóstico la homosexualidad, dando así un portazo al fundamento pseudocientífico que utilizaban los sectores conservadores y religiosos para justificar actos de homofobia, transfobia o bifobia".



"Estos avances, basados en la evidencia científica, pretendieron acabar con casi un siglo de prejuicio médico y discriminación contra lesbianas, gays y bisexuales", dijo al activista y recordó que "entendemos como LGBTfobia al odio, rechazo, miedo, prejuicio, violencia, hacia personas lesbianas, gays, bisexuales, pansexuales, trans (travestis, transgéros y transexuales), en actos que pueden ser las burlas, chistes, insultos, golpes, o situaciones tales como asesinatos y suicidios por acoso".



De todas maneras y pese a considerar que es un día para festejar, Fernández destacó que "durante los últimos años no han bajado las estadísticas de los crímenes de odio cometidos a personas por tener una identidad de género u orientación sexual diferente a la establecida hegemónicamente por el sistema de control social imperante", tema que "preocupa y ocupa a las organizaciones que luchan por estas minorías".



Al respecto, comentó que "estamos convencidos que esta situación sólo puede ser combatida con un profundo proceso de concientización a partir de la problematización de los medios de disciplinamiento de la sociedad, sean estos político-jurídicos (leyes, programas, etc.), sociales (violencia de género, crímenes de odio, etc.) o de cualquier ámbito".





En Paraná



El presidente de la Cher confirmó a AIM que "este 17 de mayo, para visibilizar los problemas con los que convive el colectivo gay, para que la gente sepa que existimos, el Consejo Representativo de la Diversidad Municipal realizará una actividad en plaza de Mayo a partir de las 10 y hasta el mediodía. Se entregará folletería, se hablará con los vecinos y habrá otras actividades", detalló.



Además adelantó que la comuna autorizó a poner la bandera del orgullo gay en el Parque Urquiza, para conmemorar la fecha. "Estará en la zona del Rosedal, en la zona del cóndor", afirmó Fernández.