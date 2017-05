Pintaron un mural para concientizar sobre autismo en Concepción del Uruguay

Por iniciativa del grupo "Hablamos de Autismo" y con el apoyo de la Municipalidad de Concepción del Uruguay, el artista plástico Milo Lockett estuvo este lunes en esa ciudad. Durante una jornada alegre y participativa, pintó un mural en una de las paredes de la vieja Municipalidad, apelando al arte como herramienta que también permita difundir, generar interés y concientizar sobre los Trastornos del Espectro Autista.Fue una de las actividades solidarias que el artista, nacido en Chaco, realiza en las provincias. "La solidaridad empieza en el círculo íntimo, uno es solidario en su casa, en su vecindario, y después si puede un poco más lejos; ahí empieza la construcción de la comunidad. Nosotros siempre estamos como conmovidos porque los artistas recorren el mundo pero si uno levanta la cabeza, siempre tenemos vecinos que no la están pasando bien o siempre hay un lugar para ayudar en nuestra zona. Me parece que ahí empieza el sentido de la solidaridad, de involucrarse y decirle al otro que te interesa que él tiene", expresó Lockett.Mientras Lockett pintaba el mural, también realizaron sus dibujos y pinturas niños del taller de arte "La silla amarilla", del jardín Bumpi y de la escuela N° 17, que desarrollaron en el lugar su clase de arte. Además durante la actividad, que se extendió de las 11:00 a las 14:30, pasaron por allí diferentes cursos de distintas instituciones. También se acercaron vecinos interesados en ver al artista pintando en vivo.Laura Sellanes, una de las impulsoras del grupo de familiares "Hablemos de Autismo", cerró la jornada agradeciendo al artista y destacando que lo importante "es realizar un trabajo colectivo, por aquí pasaron padres y madres, familias, chicos de escuelas públicas y de escuelas privadas. Y la consigna fue una sola: hablar de autsmo, hablar de las diferencias, porque no hay que tener miedo de consultar, de preguntar. Queremos destacar la importancia de la detección temprana, la importancia del rol del estado, la importancia de que el compromiso sea de todos. Hoy este mural es una hermosa excusa para que nos juntemos, hablemos, reflexionemos y trabajemos para que los chicos sean más felices", destacó Laura junto a su hijo Francisco, soplándole letra a su lado, publicó