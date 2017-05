Se estrena un documental rodado en el Hospital Escuela de Salud Mental

Diversas prácticas

El miércoles 17 de mayo se estrena la producción audiovisual "Puertas Abiertas, Que Nadie Quede Afuera". Se trata de un film documental rodado íntegramente en el Hospital Escuela de Salud Mental (HESM) que indaga sobre las prácticas sustitutivas a la lógica manicomial en la institución. La convocatoria es abierta a toda la comunidad hospitalaria y público en general.El documental se enmarca en la tesis de producción presentada en marzo pasado por Ángeles Weisheim y Gonzalo Paye para acceder a la Licenciatura en Comunicación Social por la Facultad de Ciencias de la Educación, Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER).Sobre el recorrido de los realizadores dentro de nuestro hospital, Ángeles explica que "comenzó mucho antes, ya que durante 2014 y 2015 participamos de diversos espacios y dispositivos del hospital en el marco de nuestras prácticas curriculares. De este recorrido, surgieron los interrogantes que luego guiarían nuestra tesis, relacionados con la convivencia de diversas prácticas de atención en Salud Mental, tanto manicomiales como alternativas", señaló al área de comunicación del Hospital Escuela de Salud Mental.Por su parte, Gonzalo asegura que "los comunicadores (como así también otras disciplinas que hasta hace poco no estaban presentes formalmente en el campo de la Salud), podemos ser parte de los diversos espacios que se crean en torno a una concepción de Salud como construcción colectiva y social. En ese sentido, siempre nos sentimos muy bien recibidos por los diversos espacios y dispositivos que a lo largo de nuestro trabajo nos hicieron sentir parte."En cuanto a la experiencia de rodaje en el HESM, Ángeles comenta que "fue realmente enriquecedora para nosotros, pudimos integrar en la práctica mucho de lo que estábamos leyendo y sobre lo que teorizamos."Además, Gonzalo agrega que "poder realizar nuestro camino de formación junto a usuarios, trabajadores y profesionales posibilitó un trabajo de campo más abierto al acontecimiento, menos guionado; no diríamos 'objetivo' pero sí más natural y sincero".El documental se proyectará por primera vez en Aula Magna del HESM, el miércoles 17 de mayo a las 9 horas. Está filmado profesionalmente en alta definición y cuenta, además, con banda de sonido original.Sin embargo, según sus realizadores, lejos está de ser un trabajo final. "Este audiovisual no pretende ser un 'cierre' del proceso; muy por el contrario, queremos que nos sirva como disparador para pensar otras cosas juntos", asegura Ángeles.