Ampliarán el Parque Industrial de Ramírez

En una nueva sesión ordinaria del Concejo Deliberante de Gral. Ramírez, los concejales acordaron la autorización al Ejecutivo para tomar un crédito de $ 8.000.000 con el Banco Nuevo BERSA, destinado a la compra de 23 hectáreas para ampliación del Área Industrial.



La resolución de este proyecto venía generando gran interés en la población, situación que se puso de manifiesto en la importante afluencia de público al recinto. Además del Presidente Municipal Gustavo Vergara y la mayoría de los funcionarios, también estuvieron presentes representantes del empresariado, el Presidente del Centro Comercial Jorge Masutti, el ex Concejal Guillermo Tito Mantovani, el Presidente de la Unidad Básica Cesar Puchi Kerbs y el ex Secretario de Gobierno Humberto Chori Dalinger, entre otros.



Apenas iniciado el tema, el Concejo se constituyó nuevamente en Comisión y -en un marco de tensión- se discutió durante aproximadamente una hora en búsqueda de una postura común que no fue posible alcanzar. El bloque de la Alianza Ramirense aceptó la incorporación de dos artículos propuestos por el FPV, que por su parte rechazó las propuestas de modificación sugeridas por la Alianza Ramirense.



Reiniciada la sesión, ambos bloques aprobaron la propuesta original del ejecutivo para la toma de crédito, incluyendo únicamente las modificaciones planteadas por el FPV.



Tras la votación, los concejales de cada bancada plantearon sus argumentos, cerrando el debate el Secretario de Gobierno Pablo Omarini quien destacó que este no es un punto final, sino el comienzo de un largo trabajo para concretar la ansiada la ampliación del Área Industrial y señaló que si bien la redacción final de la ordenanza introduce obstáculos para concretar la operación, el Ejecutivo Municipal está dispuesto una vez más a aceptar el desafío de llevar la misma a buen puerto.



Otros temas tratados



También en la sesión tuvo tratamiento el Decreto Ad-Referéndum N° 94/17. El mismo proponía disminuir el coeficiente que se utiliza para calcular la dieta (sueldo) de los concejales, renunciando al aumento otorgado al personal municipal en 2016. Este fue otro de los temas en el que los bloques no estuvieron de acuerdo: la disminución de la dieta fue apoyada por 7 concejales de la Alianza Ramirense y rechazada por 4 concejales del Frente Justicialista para la Victoria. Con este resultado el proyecto fue rechazado ya que requería el voto de los 2/3 de los concejales.



Proyecto de Ordenanza modificando Artículo 73° de la Ordenanza N° 933/85 (DEM). El proyecto fue enviado a comisión, por unanimidad.



Proyecto de Ordenanza autorizando a la firma Internet Services S.A. a utilizar el espacio aéreo en la vía pública (DEM). El proyecto fue enviado a comisión, por unanimidad.



Se aprobaron por unanimidad las Actas N° 731, N° 732 y N° 733 correspondientes a sesiones anteriores.



Despachos de Comisiones N° 1, 3 y 4 de Proyecto de Resolución solicitando solucionar cruces e iluminación en el Barrio 50 Viviendas del IAPV.