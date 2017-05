Inicia la semana "Juntos Hablemos de Cáncer" en Gualeguaychú

A las 8 de este lunes 15, previo al inicio de la nutrida agenda de actividades, el Director del Hospital Centenario, Dr. Hugo Gorla, concretará la presentación oficial de la Semana Juntos Hablemos de Cáncer.



Al Salón Auditorio de la Unidad Bicentenario están convocadas autoridades del Ministerio Provincial de Salud, Legisladores, de la Comuna de Gualeguaychú y las entidades que apoyan en la organización como la Liga Argentina de Lucha contra el Cáncer, la Tecnicatura en Enfermería hospitalaria, la Asociación Civil Pelucas de Esperanza, el Centro de Expresiones Musicante y Laboratorios Raffo.



Además de los medios de comunicación, concurrirán personas que viven con Cáncer, sus familiares, integrantes del Taller de Apoyo Psicosocial y los miembros de los Servicios de Oncología, Trabajo Social, Enfermería y Farmacia del Hospital Centenario que unieron esfuerzos para este importante logro.



El Dr. Hugo Gorla expresó que "en cierta manera, estas jornadas demuestran la mentalidad que tiene no sólo esta Dirección sino también la institución en sí, sobre el Cáncer. Juntos Hablemos de Cáncer es abrirse a un tema tabú, que hoy dejó de serlo. Creo que cuánto más conocimientos tengamos, más preparados estemos y más se hable del tema, vamos a estar cada vez mejor".



"Esta programación ambiciosa tendrá su inicio el lunes 15 a las 8, donde vamos integrar a quienes trabajaron con las instituciones y los que hicieron posible este evento para aprovecharlo en beneficio de la población y los servidores de salud -Médicos, Enfermeros, Psicólogos, etc.-, tratando que sea muy amplio" en virtud de la importancia social que conlleva la enfermedad en la actualidad.



Gorla destaca que "nos hicimos eco también de la iniciativa más importante que tuvo este año la Municipalidad con respecto al tema: presentaremos en el nosocomio el proyecto de estudio de incidencia del Cáncer ya que esa cuestión se plantea como una política de estado".



"Desde la Dirección hicimos un acompañamiento de todas las propuestas que fueron acercando desde LALCEC; los Servicios de Oncología, Psicología y Salud Mental del Hospital; la Tecnicatura en Enfermería; Asociación Civil Pelucas de Esperanza, el Centro de Expresiones Musicante; Laboratorios Raffo con el congreso médico; Instituto Elisa Zonis, Grupo Ilusiones y la gente que organizó un maratón", enumera en forma de agradecimiento.



"La idea es que mancomunadamente se puede. Se comenzó con una agenda preliminar minina y, realmente, consolidamos un programa muy extenso abarcando todas las aristas de la temática", resalta el Director.





En pos del bien común



La coordinación del evento está en manos del Servicio de Oncología integrado por los doctores Héctor Arocena, Marcelo Brun y Franco Ramello.



Justamente, Ramello puntualizó que "es el cuarto año consecutivo que se hacen las jornada en la ciudad con la idea de hablar, dar a conocer los riesgos y cuidados del Cáncer en general; priorizando ahondar aspectos relativos al paciente, su familia y estilo de vida".



El objetivo de Juntos Hablemos de Cáncer es "tratar que la gente tome conciencia que es una enfermedad que tiene cura, se puede prevenir y tratar. Si bien todos saben que está muy relacionada a la muerte, tomada a tiempo puede existen altas posibilidades de curarse. Queremos estimular que se visite al Médico, se concurra a los controles y hagan los estudios para llegar a tener diagnósticos tempranos con más chances de cura", enfatiza Ramello.



A su vez, subrayó que, "sin dudas, contamos con el apoyo hospitalario en todas sus ramas y, en especial, del Director. Lo queremos hacer notar, porque estas jornadas involucran mucho esfuerzo. Se hacen para la sociedad desde el Hospital con el acompañamiento de LALCEC y Pelucas".



El Oncólogo precisó que partimos de "un fin benéfico puro, de hecho todo lo que se recaude en el espectáculo teatral de la semana va destinado a estas instituciones sin fines de lucro y, si bien, la maratón tiene un costo, es para cubrir algunos gastos que lleva su armado. Se apunta a llegar a la comunidad con un mensaje preventivo, que la gente entienda que puede acercarse al Hospital y sepan qué hacemos por el bien común".





Disertantes de primer nivel



En una síntesis de las actividades, el Dr. Franco Ramello, remarca la relevancia de los profesionales convocados para las disertaciones.



"El lunes nos visita una profesional destacada a nivel nacional, la Jefa de Psicólogos del Instituto Alexander Fleming, Lic. Nancy Ferro que aborda la contención para la familia del paciente con Cáncer y en una charla, que es para no perdérsela, habla sobre los aspectos emotivos orientada a toda la población".



"El martes la Oncóloga Laura Nasi, que se dedica a una nueva rama que es la Psico-Neuro-Inmuno-Endocrinología en el Cáncer que habla de los cuidados que hay que tener para evitar enfermarse. Es una reconocida Médica que escribe artículos para diarios y también publicó algunos libros como el más reciente sobre el camino a la sanación".



Durante el miércoles "se brindará información desde la Cámara de Cosmiatría y Cosmetología sobre el cuidado del paciente en tratamiento para que aprendan a maquillarse y cuidarse durante el tratamiento. Eso ayuda a levantar la autoestima frente al cambio del aspecto físico".



"También Nutricionistas del Hospital Universitario Austral de Buenos Aires, el jueves, vienen a dar una charla sobre alimentación de tipo preventivo y enseñar sobre la nutrición ayurveda, que es muy interesante. El viernes, las Enfermeras del Servicio de Quimioterapia del Austral, brindan una capacitación a la cual esperamos puedan asistir y formarse las profesionales de la ciudad y zonas aledañas porque cuentan con un aval institucional muy importante".



El Dr. Franco Ramello dedica un párrafo sobresaliente a la tarde del viernes cuando "el Oncólogo del Instituto Fleming, Juan Pablo Sade, junto al Urólogo del Churruca-Visca, Sebastián Ferrari, y una Radioterapeuta de Concepción del Uruguay realicen una puesta al día de lo que es Cáncer de Próstata. Vienen Médicos de Paraná, Concepción y Concordia a participar de un evento que, medicamente, es de primer nivel".



Finalmente, destaca que el sábado "tenemos la participación de Diego Rodríguez, Fisioterapeuta del tenista Martín Del Potro, para explicar que son las fascias en el paciente oncológico. Contar con su apoyo y visita es una oportunidad digna de aprovechar", cerró Ramello.