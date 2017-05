Concepción del Uruguay: Para cuidar espacios públicos, buscan crear "padrinos"

El Concejo Deliberante de Concepción del Uruguay trabaja en un proyecto que pretende fomentar el cuidado compartido de los espacios públicos de la ciudad. La norma busca fomentar el compromiso de empresas y organizaciones vecinales que se comprometan a colaborar en la preservación de los sitios de recreación.



La iniciativa fue propuesta por el concejal Juan Martín Garay e impulsa la figura del "padrinazgo" para que organizaciones se sumen al esfuerzo del Estado en el cuidado de los espacios públicos de la ciudad.



Frente al deterioro, aunar esfuerzos



Como describe el borrador del proyecto, "el Espacio Urbano, en tanto lugar de encuentro e interacción ciudadana por excelencia, simboliza la importancia que una sociedad destina a las relaciones de los vecinos y a la vida en comunidad". A nadie escapa que las dificultades de los Gobiernos locales para afrontar el mantenimiento de la infraestructura urbana y los hechos crecientes de vandalismo han generado un notorio deterioro de los espacios públicos.



Frente a este estado de cosas, Concepción del Uruguay trabaja en un interesante proyecto de ordenanza que pretende incentivar el compromiso de empresas y organizaciones de la sociedad civil para que aporten su esfuerzo en el mantenimiento de plazas y paseos públicos.



La propuesta interesó a la Secretaría de Espacio Urbano del Centro Cultural Urquiza que se acercó al Concejo Deliberante para efectuar algunos aportes al proyecto, sugerir mejoras en los alcances del plan y proponer las primeras ideas para poner en práctica la modalidad. La iniciativa es coordinada desde el Centro Urquiza por la arquitecta Isabel Marengo que ya evalúa algunas propuestas para mostrar el impacto que puede tener la mejora de la imagen del espacio público uruguayense.



Un sistema de incentivos para todos



La propuesta legislativa va en línea con las acciones de otras ciudades de Argentina y el mundo que promueven iniciativas de este tipo. Más allá de algún aporte monetario que pueda efectuarse para mejorar el estado de una plaza o algún parque público, lo que se busca es alcanzar un mayor nivel de compromiso de los vecinos de cada barrio para el cuidado y mantenimiento de esos espacios. Los fundamentos de la ordenanza que se debate señalan que los beneficios de un programa de este tipo trae beneficios desde dos aspectos: "por un lado la iniciativa privada, cuidando los mismos y mejorándolos en beneficio de todos los convecinos y por otro la iniciativa de la comunidad, aprendiendo a cuidar los espacios públicos, fomentándolos como lugares de encuentro entre vecinos, así como también de juegos y esparcimiento para nuestros gurises", reseña el proyecto oficial.



¿Qué pueden aportar los Padrinos?



La creación del "Sistema de Padrinazgo de Espacios Públicos" propicia el cuidado, mejoramiento o construcción en los espacios públicos; habilita la firma de Convenios de Colaboración de quienes quieran asumir ese Padrinazgo y no se descarta implementar un mecanismo de incentivos que entusiasme a las empresas a colaborar. En el detalle de quienes pueden asumir ese rol se deja en claro que puede corresponder a personas físicas o jurídicas, incluidas entidades intermedias, empresas, comercios, universidades, colegios, asociaciones civiles, clubes, etc. La única excepción que rige en la redacción excluye a los partidos políticos y/o agrupaciones relacionadas con la política partidaria, de manera de evitar cualquier controversia sobre las plazas y paseos que deben ser garantía de uso compartido y encuentro.



En el estado actual del proyecto, que está abierto a recibir modificaciones y mejoras, se dispone un rápido detalle de algunas de las acciones que pueden ser desarrolladas por los Padrinos de cada espacio público. Entre ellas se cuenta la posibilidad de construir obras de infraestructura como veredas o senderos; la colocación o restauración de mobiliario urbano; la posibilidad de incorporar juegos infantiles o elementos deportivos o recreativos; tareas de parquización; colaboración con la conservación y limpieza del lugar; y/o cartelería que mejore la señalización del espacio apadrinado.



De este modo, la iniciativa que impulsa Concepción del Uruguay ya despierta entusiasmo entre vecinos y organizaciones que tendrán la oportunidad de asumir un rol más activo en el cuidado de los espacios de recreación de cada barrio, con la convicción que el cuidado de la ciudad es un compromiso de todos.



El nombre del Padrino



Entre los reconocimientos que reciben aquellos que apadrinan un espacio público, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por ejemplo permite que la empresa que asume el compromiso "puede publicitar esta acción en medios masivos de comunicación y colocar cartelería in situ, en la cual conste su colaboración".



En la localidad salteña de Orán, por ejemplo, a través de este sistema de padrinazgo la Municipalidad otorga el título honorífico de padrino del espacio asignado como reconocimiento al compromiso solidario de quienes aceptan aportar su esfuerzo.



En Concepción del Uruguay, además de opciones similares a éstas, no se descarta una mejora en la consideración de las empresas en casos de licitaciones públicas e incluso la posibilidad de implementar algún incentivo fiscal que fomente este tipo de iniciativas. (Adrián Pino, El Entre Ríos)