Concordia: Alumnos de escuela realizarán clase pública pidiendo edificio propio

Celeste Román, directora del establecimiento educativo, recordó que "el año pasado, cuando se para la obra del edificio, hicimos una asamblea y nos prometieron que a los 15 días se iban a retomar los trabajos".



En diálogo con Diario Río Uruguay, afirmó que "hasta ahora no se retomó nada y no hay respuestas".



Protesta



En el arranque del actual ciclo lectivo, la comunidad educativa llevó adelante asambleas en el lugar y "nos movilizamos hacia Arquitectura en marzo pero nos dijeron que empezaban el viernes de ese día que había ido", agregó la directora.



La idea ahora es "hacer una clase pública, trasladando la escuela hacia la calles durante el martes", detalló Román. Aclarando que el edificio es compartido con la escuela primaria 32 y "cada vez tenemos menos espacio".



La actividad se realizará si el tiempo acompaña. "Queremos el edificio para poder dictar las clases, no queremos estar en el medio entre Arquitectura de la provincia y la empresa constructora", finalizó la directora. (Diario Río Uruguay)