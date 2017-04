El Gobierno apoyó a investigador entrerriano para exponer proyecto en Londres

Funcionamiento

Detalles de la exposición

El gobierno provincial entregó un aporte para solventar los gastos que demanda la presentación en la Forensics Europe Expo, del microscopio de comparación digital USB para fuerzas armadas. Este dispositivo, desarrollado por el entrerriano Luis Ragone, permite a las fuerzas de seguridad realizar comparación de imágenes en tiempo real, colaborando y agilizando el trabajo. Además, por ser un desarrollo local, se bajan los costos de adquisición de los mismos, de similares características a los que se utilizan actualmente.Mariel Ávila de Bordet, quien estuvo acompañada por el secretario de Gobierno, Germán Grané, entregó el aporte para llevar el invento entrerriano a la exposición en Londres. El microscopio de comparación digital USB, para ser utilizado por fuerzas de seguridad, beneficiará a los organismos de seguridad y ayudará a las escuelas y universidades en la formación de estudiantes, en las áreas donde se realicen estudios microscópicos.Además, el invento ofrece la posibilidad de adquirir un equipo con las mismas características y funciones de los utilizados actualmente, a un costo mucho menor, además de tener un manejo más sencillo sin necesidad de un previo conocimiento.Luis Ragone, quien viene en el desarrollo del dispositivo, explicó que "es un trabajo que se viene haciendo hace bastante tiempo, que da como resultado que voy a estar en Londres, Inglaterra, en una de las exposiciones más importantes del mundo, en la que voy a presentar nuevos modelos de microscopios comparadores que sirven para las fuerzas de seguridad".Destacó además que "he recibido ayuda desde el gobierno, desde un primer momento cuando fui seleccionado por el programa Innovar que se hizo en Tecnópolis y del cual resulté uno de los ganadores. Recibí ayuda en todo, ahora también con algo muy importante para nuestra provincia, el gobierno nos ha venido acompañando en todo este proceso"."Los microscopios que se utilizan actualmente son de costos muy elevados, tienen algunas desventajas que este dispositivo que voy a presentar en Londres puede subsanar", detalló.Entre las ventajas del microscopio, describió que "es portátil, puede ser llevado a cualquier lugar, no necesita de una fuente de energía de corriente alterna, sino con una tablet o notebook puede darle funcionamiento a todo el dispositivo y obviamente el valor económico es mucho menor porque es creado en Argentina"."Lo que estamos tratando es de convertir este dispositivo que en un principio no tenía tantas funciones en algo profesional para que pueda estar en todas las fuerzas armadas, falta crecer para terminarlo", indicó.Ragone explicó que "lo que hicimos es intentar comparar dos imágenes en tiempo real, lo que nos va a permitir la fiabilidad de poder comparar dos huellas de armas de fuego, por ejemplo, en un presunto hecho delictivo, poder determinar qué arma fue la que disparó ese casquillo que fue encontrado en el lugar del hecho"."Básicamente, el funcionamiento es la combinación de microscopios digitales USB, un software que fue desarrollado por nosotros y además un sistema de movimiento que nos permite ver toda la superficie de vainas, proyectiles, documentos, podemos hacer una comparación entre billetes entre uno verdadero y uno falso, para hacer una comparación de dos imágenes en tiempo real, o lo que se conoce como yuxtaposición de las imágenes que quiere decir poner lado a lado dos imágenes al mismo tiempo y en tiempo real", puntualizó.Este dispositivo, "permite acelerar el proceso investigativo, puede reconocer rápidamente una vaina, un proyectil o un documento que se están analizando, para asistir a un Juez por ejemplo, sobre lo que se está investigando y de este modo acelerar los procesos".En Londres, se desarrolla la Forensics Europe Expo, que es una exposición de ciencia forense, donde asisten las empresas más importantes del mundo, y hacen el lanzamiento de nuevas tecnologías, "en esta exposición se van a mostrar en materia de ciencia forense todo lo que tiene que ver con ADN, microscopía, falsificaciones de documentos, huellas digitales, análisis de vehículos, distintos softwares que nos permitan reconocer caras, está todo unificado en ese lugar y las empresas van intercambiando ideas, opiniones y nuestra idea es poder hacer una fabricación en serie , y exportar nuestro invento desde Argentina".Ragone contó que "actualmente tenemos tres modelos de microscopio, varían en el precio, algunos están destinados para las facultades, otros están relacionados directamente con las fuerzas de seguridad, que tienen un costo mayor, todo dependiendo la función que se le va a dar. Una facultad no necesita tantos requerimientos y funciones, por eso se hace lo básico que es el software con los microscopios y los alumnos pueden hacer comparaciones como una práctica".