Encuentro de Familias de Personas con Síndrome de Down se hará en Gualeguaychú

El evento que se realizará los próximos 12 y 13 de mayo en la ciudad de Gualeguaychú. A cargo de la mesa que condujo la conferencia estuvieron Pablo Recchia, presidente de la Fundación Incluir; Carlos Arellano, director del área de Discapacidad de la Municipalidad de Gualeguaychú; Gustavo Martín, presidente de la Asociación Síndrome de Down de la República Argentina; y, como anfitrión de la casa, Ariel Distéfano, presidente de la Corporación del Desarrollo Gualeguaychú (CODEGU). También brindó unas palabras a la audiencia Fabiana Mora, representante de la Subsecretaría de Responsabilidad Social de la Nación.El titular de CODEGU ?Ariel Distéfano- inició la ronda de intervenciones: "Hace un tiempo de nuestra institución, y a raíz de una propuesta de Pablo (Recchia), abrimos un área de Responsabilidad Social Empresarial que ha alcanzado un nivel de madurez y fortaleza que le ha permitido trabajar y ser sustentable aún sin contar hoy con la presencia de Pablo. Desde nuestra entidad creemos que podemos ser un vehículo para acercar posibilidades y oportunidades a donde no están llegando, simplemente esto, con lo complejo que muchas veces resulta", dijo.En este sentido, Distéfano reflexionó: "Muchas veces con una pequeña colaboración podemos sumarnos al esfuerzo de otro y acompañar un proceso. Quienes estamos acá somos personas e instituciones que participamos en muchas cosas, cada uno desde su lugar. Creemos que esta es la manera de crecer y en eso estamos".Luego llegó el turno de Pablo Recchia (INCLUIR), coordinador del evento: "Estamos acá para decir lo que vamos a hacer; y cuando decimos lo que vamos a hacer, estamos hablando de inclusión. Con los amigos de ASDRA llevamos muchos años trabajando en este tipo de convocatorias, somos parte de un grupo de padres que afines de la década del 80, principio de los 90, comenzamos a reunirnos en torno a nuestras inquietudes, a reunirnos cada tres años a través de congresos y encuentros, y a generar un espacio de confianza y trabajo sostenido en el tiempo".Y continuó: "Esta cercanía hizo que, en algunas charlas, habláramos de darle una vuelta más a lo que se venía haciendo, porque se han producido cambios generacionales y creemos que es fundamental brindar herramientas a los papás nuevitos que tienen mucha incertidumbre. Lo vimos en Mendoza durante el último encuentro: muchos papás con bebes y niños pequeños necesitan herramientas. A partir de estas experiencias quisimos traer ésta iniciativa a las puertas del Mercosur, a Gualeguaychú, para generar este espacio"."Para la Municipalidad de Gualeguaychú no tengo más que palabras de elogio, al Intendente Piaggio puso a disposición a sus colaboradores más cercanos, abriéndonos puertas; también agradezco la presencia de Pueblo General Belgrano, y a todos aquellos que nos están acompañando. Estamos felices de haber iniciado este camino junto a ASDRA y al que se han sumado comercios, instituciones y periodistas locales. Esperemos que sea muy buena la convocatoria, tal y como lo refleja la cantidad de inscripciones que ya tenemos", resaltó.Por último, Recchia explicó las características del Encuentro: "los congresos son más bien académicos, son una instancia valiosa, pero en esta oportunidad optamos por una metodología que nos permita abordar la familia extendida y las experiencias, los ejes temáticos están vinculados a las necesidades de las familias que van a participar en los talleres y por eso se trata de un encuentro. Tenemos que seguir trabajando en el acceso a la información, porque esto es lo que nos empodera, en un buen sentido, para tener acceso e inclusión en la comunidad. Esta es una tarea para sumar e incluir".Luego tomó la palabra el titular del área de Discapacidad de la Municipalidad de Gualeguaychú, Carlos Arellano: "Estamos muy agradecidos de que hayan elegido a Gualeguaychú para este encuentro, desde el Intendente Martín Piaggio hacia abajo, estamos todos a disposición de lo que necesiten e iremos acompañando este proceso. Desde la gestión la tarea que nos proponemos hacer, es la de generar empatía y sensibilidad en la comunidad, estamos acá porque queremos una sociedad de todos"."Estamos muy contentos de que el Encuentro se realice en Gualeguaychú por varias razones; no sólo por ser amigos de Fundación Incluir hace muchos años, sino porque compartimos mucho contenido respecto de lo que queremos hacer con nuestras familias y la inclusión en la sociedad. Esta es una ciudad muy amable, como se refleja hoy aquí contando con la presencia de las instituciones intermedias, del estado, de los comercios locales, etc. Notamos un gran compromiso respecto al objetivo de lograr una sociedad inclusiva", dijo al auditorio Gustavo Martín, titular de ASDRA."Somos responsables de llegar a lugares donde habitualmente no se llega, incluso con la tecnología que tenemos hoy; así que el desafío es lograr llegar para que participen todas aquellas familias que quieran hacerlo sumándose a compartir esto que estamos presentando hoy. Para nosotros cada pequeña ayuda es una gran ayuda, necesitamos de todos porque, en los hechos, esto es incluirnos", destacó."El Encuentro es internacional porque están invitadas familias de países vecinos; esperamos poder difundir acerca de los derechos de las personas con discapacidad y de la necesidad de construir una sociedad inclusiva. Para nosotros esto ya es un éxito, agradecemos la participación de todos hoy aquí y esperamos hacer un gran evento", cerró.