Inauguraron un Centro de Documentación Rápida en Pueblo Belgrano

Se trata del segundo Centro de Documentación Rápida (CDR) de la provincia y el primero que depende de Nación. "Es un honor para nosotros poder contar con la presencia de autoridades provinciales y nacionales, esto demuestra que se puede trabajar conjuntamente a pesar de ser de partidos políticos distintos", consignó el intendente Mauricio Davico. De la inauguración participaron la diputada nacional Yanina Gayol, el titular del RENAPER Juan José Damico, Gabriel Miranda (de la Agencia Nacional de Seguridad Vial) y la directora general del Registro Civil, Vanesa Visconti. Además se anunció la llegada a la brevedad del Registro Civil y se presentó en sociedad un camión con acoplado y un tractor, ambos 0km, recientemente comprado por el municipio.



Con la presencia de autoridades nacionales y provinciales, se inauguró este viernes el primer Centro de Documentación Rápida (CDR) que depende directamente de Nación y segundo en la provincia ?el otro está en Paraná-. "Ya finalizamos la etapa de pruebas y a partir de ahora, cualquier vecino puede venir a nuestra oficina a tramitar su Documento Nacional de Identidad, cambio de domicilio y pasaporte, y no necesariamente tiene ser de Pueblo Belgrano", explicó el intendente Mauricio Davico durante la inauguración.



Del acto participaron la diputada nacional, Yanina Gayol; el titular del Registro Nacional de las Personas (RENAPER), Juan José Damico; el referente de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, Gabriel Miranda y la directora general del Registro Civil de Entre Ríos, Vanesa Visconti.

"Con esta inauguración estamos demostrando que las banderas políticas no deben perjudicar el bienestar de los vecinos", destacó Davico y aseveró que lo más importante es "brindarle a los ciudadanos mayores servicios". "Estamos haciendo que el Estado llegue a Pueblo Belgrano, con esta oficina del CDR los ciudadanos no se tienen que trasladar más a otras ciudades para hacer algo tan esencial como el DNI o el Pasaporte, ahora lo pueden hacer acá, a pocas cuadras de su casa, con horarios flexibles y con un tiempo de espera mínimo. Incluso asumimos el compromiso de abrir las oficinas un domingo al mes, para aquellos que trabajan de lunes a sábados", puntualizó el mandatario local.



Cabe destacar que el CDR funciona en las oficinas ubicadas sobre calle 30 de Noviembre casi Primera Junta, en el horario de 8 a 14.

Presencia de funcionarios nacionales

El director nacional del Registro Nacional de las Personas, Juan José Damico recalcó la importancia del CDR inaugurado. "Estamos en Pueblo Belgrano gracias a las gestiones que ha realizado el intendente Mauricio Davico para que este Centro de Documentación Rápida sea una realidad en este lugar. El Estado está para dar soluciones a los vecinos y es lo que estamos haciendo, con esta nueva dependencia el Estado está mucho más cerca de la gente", aseveró Damico.

Y puntualizó: "Tener la posibilidad de hacer el DNI en tu ciudad, es la puerta a los derechos de todos los ciudadanos".



"El Registro civil en Pueblo Belgrano es una realidad"

La directora general del Registro Civil, Dra. Vanesa Visconti confirmó la llegada de una oficina de la dependencia en Pueblo Belgrano. "No estamos hablando de que la oficina es un proyecto, el Registro Civil en esta ciudad es una realidad, calculamos que en alrededor de 45 días estará funcionando", anticipó la funcionaria provincial.

Cabe destacar que con la apertura del Registro Civil, en Pueblo Belgrano se podrán realizar actas de nacimientos, actas de matrimonio y actas de defunción, además del resto de los trámites que se realizan habitualmente en el resto de las oficinas de la provincia.