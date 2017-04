Abren la convocatoria para participar del "Proyecto Casa (Usina en residencia)"

La Secretaría de Cultura de la Provincia de Entre Ríos a través del Centro Cultural y de Convenciones La Vieja Usina y en conjunto con "Isla de Contenidos", abren la convocatoria a participar de "Proyecto Casa (Usina en residencia)" que se realizará desde el 30 de mayo al 7 de agosto del 2017.Se trata de una experiencia inédita en Paraná por sus características, origen y producción y surge a partir de la necesidad de generar espacios de composición y creación, como así también con la premisa de vincular a realizadores de distintos ámbitos y promover el cruce de lenguajes.La iniciativa apunta a una plataforma de creación en situación de residencia artística en el Centro Cultural y de Convenciones La Vieja Usina, sobre la que se realizarán obras y desmontajes, a partir de una convocatoria abierta a directores escénicos, bailarines, performers, actores, músicos, artistas visuales y audiovisuales.Directores de artes escénicas, actores, bailarines, performers, artistas visuales, artistas audiovisuales, músicos, videoartistas.Modalidad y Objetivos. Modalidad: Creación de obra. Objetivos: Fomentar la creación. Incentivar el cruce de artistas. Generar un espacio de debate, análisis e intercambio.Propiciar un lugar / residencia artística. Estimular el acercamiento de otros públicos.Los artistas seleccionados serán 9 y los organizadores formarán 3 tríadas creativas con el fin de realizar una obra /performance de no más de 20 minutos que se presentará en el mes de agosto en el C.C.C. La Vieja Usina. Estas tríadas tienen un tiempo determinado de dos meses para la creación, donde el disparador es el espacio (sala grande de convenciones), tomando sus aspectos arquitectónicos y/o históricos. Al cabo de dos meses, los grupos estrenan las producciones ante público el viernes 4 de agosto.Luego del estreno, se realizarán instancias de desmontaje, donde los creadores comparten sus experiencias y procesos creativos. La selección efectuada por los organizadores es de carácter inapelable. La selección es de carácter NO competitivo y estará a cargo de la organización.Los artistas seleccionados percibirán un cachet artístico a convenir en cada caso, siendo requisito imprescindible para su cobro que se presenten en tiempo y forma lo requerido por la legislación tributaria vigente.Los organizadores se reservan el derecho de ampliar la presente convocatoria, llamar a una nueva o en su caso suspender la actividad por razones de fuerza mayor, sin que ello genere derecho a reclamo alguno por parte de los postulantes.Calidad artística de las obras realizadas con anterioridad por los postulados e interés de la propuesta. Trayectoria de formación y/o profesional. Los gastos de producción de los grupos creativos se convendrán con los organizadores según necesidad de los equipos seleccionados y de las posibilidades de la organización del evento. La difusión estará a cargo de los organizadores.El día 23 de mayo se darán a conocer los nombres de los seleccionados. Del 30/05 al 03/08 tendrá lugar el proceso creativo. El viernes 4 de agosto se realizará el estreno de las obras concebidas. El 7 de agosto tendrá lugar una charla / desmontaje donde los creadores compartirán sus experiencias.Las postulaciones son individuales. Los interesados deberán enviar: 1. Nombre, apellido, DNI, fecha y lugar de nacimiento, domicilio, teléfono, e-mail y detalle de la categoría a la que se postulan (director, actor, bailarín, artista visual, etc). 2. Currículum vitae reducido (máximo dos carillas A4). 3. Dossier de obras más relevantes. Producciones realizadas anteriormente con sus respectivos links a videos en youtube o páginas web. Todo lo cual deberá ser enviado del 3 al 17 de mayo por correo electrónico a: proyectocasaparana@gmail.com Para mayor información comunicarse vía mail: proyectocasaparana@gmail.com Facebook a: Isla de contenidosTeléfonos: 0343 154565943 // 0343 155040901