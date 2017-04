Chajarí recibió 900 dosis de vacunas antigripales

El Gobierno de Chajarí, por intermedio de su Coordinación de Salud, informó que se recibieron 900 dosis de vacunas antigripales, las que están disponibles en los tres Centros de Salud municipales.



Según se indicó, 600 de estas dosis son pediátricas y 300 para adultos.



La aplicación de las vacunas se realiza de lunes a viernes, de 7 a 19, en:

-Centro de Salud Nº 1 "Angelita Tagliapietra" (Artigas 1450)

-Centro de Salud Nº 2 "Dr. Héctor Crosa" (Pancho Ramírez y Perú)

-Sala del CIC, en Moreno y Cepeda.



Además el Dr. Luis Fangi confirmó que se dispone de todas las demás vacunas de aplicación obligatoria, de acuerdo al Protocolo de vacunación que esta establece el Ministerio de Salud.



Gripe y vacuna



Con la llegada del otoño se acerca también la época de mayor prevalencia de infecciones respiratorias como la gripe y la neumonía. Frente a estas enfermedades, todos los años hay personas más vulnerables que pertenecen a los denominados grupos de riesgo en quienes están indicadas las vacunas que les permiten adquirir inmunidad y protección contra estas infecciones y sus complicaciones.



En el caso de la influenza, la vacuna cambia todos los años ya que sus nuevas formulaciones dependen del estudio de las cepas circulantes y las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para la composición de la misma. Todos los años, en septiembre, el máximo organismo sanitario internacional recomienda las tres cepas (dos cepas de influenza A y una cepa de influenza B) que debe contener la vacuna antigripal a aplicar en el hemisferio sur.



De esta manera, a fines de 2016, la OMS publicó las cepas recomendadas para incluir en la vacuna trivalente que se usará en el invierno del hemisferio sur durante la temporada de influenza. Esta nueva vacuna antigripal ya está disponible en nuestro país y, al igual que todos los años, está indicada en los distintos grupos de riesgo desde su incorporación en 2011 al Calendario Nacional de Vacunación.



Cómo prevenir la gripe



Se recomienda vacunarse a aquellas personas que pertenecen a los denominados grupos de riesgo, es decir, las más vulnerables para padecer una enfermedad más grave o sus complicaciones, como son: mayores de 65 años; niños menores de 5 años y mayores de 6 meses; aquellos con enfermedades crónicas, cardíacas o respiratorias y aquellos con enfermedades inmunosupresoras (a causa de una enfermedad o tratamiento: VIH, cáncer, trasplantados); embarazadas y puérperas. No obstante, existen, además, otras medidas que se pueden considerar a la hora de prevenir la gripe:



-Extremar la higiene: lavarse las manos frecuentemente, especialmente tras tocar algún objeto o superficie.

-Llevar encima una solución limpiadora desinfectante para usarla cuando no se disponga de agua y jabón.

Mantener la casa limpia y desinfectada, especialmente los lugares donde se cocina o come.

-Ventilar el hogar: todas las mañanas es conveniente abrir las ventanas y ventilar la casa durante diez minutos aproximadamente.

-Taparse la boca al estornudar o toser, preferiblemente con un pañuelo de papel desechable, para evitar que las gotas respiratorias expulsadas contaminen a otras personas.

-Protegerse de los contrastes de temperatura: cuando entres y salgas a la calle en épocas de frío y calefacciones abrígate debidamente en cada caso.