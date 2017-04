En dos meses comenzaría a funcionar el sistema de video vigilancia en Victoria

En menos de 60 días estaría en funcionamiento el sistema de video vigilancia, equipado con 35 cámaras (IP) dispuestas en el radio céntrico, puntos de ingreso y egreso de la ciudad, entre otros. Así lo dio a conocer el intendente Domingo Maiocco, precisando además que la central de monitoreo estará en donde funciona la oficina de Catastro. Si bien reconoció que el lugar elegido por el Ministerio de Seguridad de la Nación era otro, "el presidente del Concejo Deliberante y algunos otros ediles no aceptaron que se ocupara un sector del ala norte, contiguo a Mesa de Entrada".



El responsable de Inspección General de Gobierno, Sergio Cuevas, destacó esta implementación desde su área como "una de las premisas de mi gestión en el cargo".



Un presente atravesado por el caso Micaela García y la falta de cámaras en Gualeguay, que estaban pero no se utilizaban por una cuestión presupuestaria, ha puesto el tema de video vigilancia en el tapete de varias ciudades.



En Victoria el proyecto viene trabajándose desde hace varios meses y con el arribo de Cuevas a la estructura municipal ?con certificada experiencia en video vigilancia privada en empresas como Carrefour y Casino Victoria, entre otras? se han viabilizado los procesos desde el Ejecutivo para que la ciudad tenga esta medida de control lo antes posible. "No digo treinta días, porque se pueden demorar algunos equipos, pero ya llegó mobiliario y se trabaja a contratiempo para poner en condiciones las instalaciones", agregó el funcionario a nuestro medio, precisando además que la conexión será mediante fibra óptica.



"Un sistema de vigilancia por cámara puede ser usado de dos maneras: de manera forense (cuando se analizan imágenes grabadas) y On Line (a través de operadores que se turnan para cubrir las 24 horas en vivo) ésta última permite una intervención en el momento", continuó.



Según Cuevas, es muy útil un sistema en una ciudad como Victoria, "porque condiciona actitudes inapropiadas si está frente a una cámara; es un sistema disuasorio".



El sistema en sí para la Municipalidad no representa un costo a afrontar con dinero de sus arcas ya que el equipamiento y capacitación vienen directamente de Nación mediante un convenio marco, donde el gobierno municipal solamente debe acondicionar el espacio físico y contratar el personal que cumplirá la tarea en el circuito cerrado de televisión.



Asimismo Cuevas dijo que el sistema tiene como complemento alarmas y pulsadores de pánico, y permitirá además incorporarle un drone. "Es un sistema muy versátil y con tecnología de punta, que se ha replicado en no más de 5 municipios en el país, en cuyos casos se hace observación forense; nuestra idea es que haya vigilancia On Line".



¿Qué ocurre en un caso que un vigilador detecte un delito en flagrancia?



"Una de las condiciones para que este sistema se implemente en la ciudad es la presencia policial, y si desde el centro de monitoreo se detecta un hecho inmediatamente tiene como norma dar aviso a la Jefatura".



En la última visita del personal del Ministerio, Cuevas dijo que se seleccionaron algunos emplazamientos para las cámaras, "se instalarán diferentes tipos de cámaras (fijas, domos, etc.) pero el objetivo es monitorear el centro cívico, y los accesos a la ciudad, con tecnología dispuesta para constatar patentes, y con counter para tener un número de los vehículos que pasan por esos puntos. Y con la posibilidad de ampliar en el corto plazo a comercios, la zona bancaria, etc".



Sobre el final Cuevas dijo que esa tendencia que impuso Massa, de trazar cuadrículas con los drones, ahora lo está copiando Rosario equipando los patrulleros con cámaras GoPro (marca estadounidense líder en el mercado, empleada en deportes extremos y filmaciones en movimiento). "Pero con la salvedad que en Victoria, la idea no es brindar un servicio policial, sino a la comunidad; hay que también desestimar esa idea que con 35 o 40 cámaras el vecino va a poder salir a pasear y dejar todo abierto o sin llave, no, porque vamos a generar una expectativa falsa, pero sí es un avance en tal sentido". (Paralelo 32)