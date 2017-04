En Entre Ríos dictarán Diplomatura en Abordaje Integral del Consumo Problemático

Foto 1/2 Foto 2/2

El gobierno provincial, a través del trabajo articulado entre la Secretaría de Lucha contra las Adicciones (Selca) dependiente del Ministerio de Salud, la Universidad Autónoma de Entre Ríos (Uader) y la Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas de la Nación Argentina (Sedronar), trabajará en la formación de 900 preventores en el uso problemático de sustancias (adicciones). El cursado, gratuito, contempla instancias presenciales con conferencias en tres puntos de la provincia así como soporte virtual.



Autoridades nacionales y provinciales en la temática realizaron el lanzamiento provincial de la Diplomatura en Abordaje Integral del Consumo Problemático, en un acto que tuvo lugar en el Centro Cultural y de Convenciones La Vieja Usina, de Paraná. El evento estuvo encabezado por el coordinador de la Dirección Nacional de Capacitación de Sedronar, Martín Cagide; el titular de la Selca, Mario Elizalde; y el Rector de la Uader, Aníbal Sattler; y contó con la participación de Mariel Ávila, esposa del gobernador Gustavo Bordet, y unos 400 participantes que comenzaron el cursado en la oportunidad.



Se trata de una propuesta de formación diseñada desde la Sedronar, que en nuestra provincia se desarrollará en tres sedes: Paraná, Gualeguay y Federal, a partir de la implementación conjunta a cargo de la Universidad Autónoma de Entre Ríos y el Ministerio de Salud de Entre Ríos a través de la Secretaría de Lucha Contra las Adicciones. Estrategias análogas se llevarán a cabo en todo el país, con las universidades como las principales articuladoras en los territorios provinciales.



El titular de la Selca indicó que desde la secretaría a su cargo, conjuntamente con la Uader, se trabajó durante el último año procurando concebir un modelo de implementación que posibilitara que el beneficio gestionado ante Sedronar tuviese un impacto homogéneo en toda la provincia. "Buscamos que no quedara solo en las sedes de la capital provincial como suele ocurrir en estos casos", señaló Elizalde. Por lo tanto establecieron que el cursado, con un cupo total de 900 inscriptos, sea distribuido en toda la geografía de Entre Ríos, con una sede en zona sur (Gualeguay), otra en zona centro (Paraná) y una tercera para la zona norte (Federal), con lo cual también se encontraron con el apoyo de los municipios, que han adherido a esta iniciativa.



En representación del gobernador Gustavo Bordet asistió su esposa, Mariel Ávila, quien manifestó que "estamos muy contentos con la gran convocatoria, ya que hay una asistencia de más de 300 personas". Y agregó: "Tenemos muchos derechos, pero también responsabilidades como ciudadanos y esto es un claro ejemplo de que hay gente que vino a capacitarse para ayudar".



Hizo notar que el de la droga "es un problema que aqueja a la provincia y a todo el país, y tenemos que resolverlo entre todos. Por eso me parece muy importante que se empiece por la educación y la capacitación de las personas para poder ayudar".



"Bienvenidos que podamos juntarnos, capacitarnos, hablar del problema que tenemos, que es grave, pero nada se hace si no tiene como fundamento sólido a la educación; de eso estoy sumamente convencida", dijo y afirmó que "el gobernador ha dado líneas de trabajo para que esto suceda y haya personas idóneas en lugares que generen un cambio en la sociedad para tener un objetivo preciso, que es luchar contra la droga".



Durante el acto, se leyó un mensaje del goberndor Bordet, quien no pudo asistir por cuestiones de agenda, quien transmitió si "total apoyo a la actividad programada" y su "plena convicción de que este tipo de herramientas contribuyen para la formación, divulgación y la lucha contra este flagelo".



Por su parte el rector de Uader, Aníbal Sattler, indicó que para la casa de estudios representa tanto un orgullo como un compromiso ser parte de esta instancia de formación. "La posibilidad de trabajar en el territorio, sobre todo en temáticas tan importantes como es el consumo problemático de sustancias, es una característica que tiene la Uader", expresó el rector. "Estamos convencidos de que nada sirve tener propuestas encerradas en los claustros universitarios, que muchas veces no pueden ver su espejo en lo que ocurre atravesando los muros de la universidad", agregó.



En tanto Cagide manifestó: "Estamos muy satisfechos de estar en Paraná lanzando la diplomatura, que es un curso que promueve transmitir algunas herramientas y construir con la comunidad; por eso es un espacio abierto, ya que a pesar de hacerse con la universidad no es sólo para universitarios, para construir herramientas de prevención y acompañamiento en situaciones de consumo problemático". A su vez valoró: "Pensamos la intervención en consumo problemático desde lo territorial como condición excluyente, así que este anclaje territorial es fundamental".





Acerca de la diplomatura





La iniciativa se orienta a fortalecer las competencias de las personas que se encuentran vinculadas con el trabajo de la temática del consumo problemático o se encuentran interesados en hacerlo, para formar líderes preventivos y asistenciales con vocación e intención de incluirse en procesos de integración social; colaborar con el fortalecimiento de la identidad y la construcción de proyectos de vida saludables; brindarles estrategias y herramientas útiles para desarrollarse y profesionalizar su labor.



Elizalde explicó que el programa tiene distintos ejes, "haciendo hincapié en conceptos fundamentales", en el por qué se argumenta el no al consumo de sustancias; de qué manera impacta esto en distintos ámbitos, desde lo laboral hasta lo personal; y de qué manera se puede hacer un abordaje concreto en términos de enfermedad y buen estado de salud.



Desde la Secretaría de Integración y Cooperación de la Uader, que coordinó la inscripción por la casa de estudios, se indicó que se registraron estudiantes de distintas carreras de la Universidad y de otras instituciones de educación superior de la provincia y la región; como también profesionales en distintos campos del quehacer social. La propuesta de formación también despertó el interés en organizaciones de la comunidad que han asignado representantes con gran experiencia de trabajo territorial.



La formación se dictará mediante un sistema mixto, de capacitación presencial con concurrencia al ciclo de conferencias y con soporte virtual. El equipo docente está integrado por profesionales técnicos de la Sedronar y la Uader.



El 9 de mayo comenzará el dictado en Gualeguay, también en sede de Uader. Por su parte en Federal se cursará en el Salón Cultural de la localidad, con fecha aún por confirmar en la segunda quincena de mayo.