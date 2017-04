Se inauguró el primer cajero automático en el municipio de Gilbert

El ministro de Gobierno y Justicia, Mauro Urribarri, manifestó que "estamos dando respuesta a una necesidad de la comunidad de Gilbert, un compromiso asumido por nuestro gobernador Gustavo Bordet; el diputado provincial, Juan José Bahillo y el presidente municipal, José Aizaga, que se expresa hoy en un hecho concreto. La función del cajero automático en el municipio es esencial para la actividad económica de la ciudad".

Urribarri destacó además que está en marcha la adjudicación de la obra de servicio de gas que implica la puesta en funcionamiento de la planta reductora de gas y posteriormente, en otra etapa, el tendido domiciliario de la red de gas.



Por su parte, el diputado Bahillo expresó que "es un compromiso especial el que asumí, no puedo negar que gestionar y trabajar para la comunidad de Gilbert tiene un sentido adicional y familiar. Aunque no se trate de una obra de grandes dimensiones, tiene que ver con mejorar la vida cotidiana de los vecinos. Ser gestor de un pueblo no se trata sólo de lograr grandes obras, sino de tener la sensibilidad necesaria para alcanzar las soluciones que simplifican la vida de una comunidad".



"Para otras ciudades un cajero automático es una cosa más, pero para nosotros es muy importante. Estamos totalmente contentos por esta obra y agradecidos con el gobierno provincial. Esto va a traer grandes cambios económicos en el pueblo ya que los vecinos no van a tener que gastar más en remís para ir a sacar su suelo en otro municipio", detalló el intendente.



Participaron junto al ministro Urribarri, el diputado Bahillo y el intendente Aizaga; el secretario de Gobierno, Germán Grané; los gerentes Regionales del Nuevo Banco de Entre Ríos, Alejandro Altamirano y Julio Migueles; y el director de Juntas de Gobierno, Mauro Díaz Chaves.