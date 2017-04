Demoras en el convenio prestacional entre PAMI y el ex sanatorio AGOS

Tras las quejas de la Cooperativa gerenciadora del sanatorio "Luis Jeannot Sueyro" (ex Agos) por la tardanza en dar de alta las 4500 cápitas que le corresponderían al centro de salud, desde la UGL Concordia se informó que la tardanza se debió a un cambio del sistema de registro de prestadores del PAMI.



La gerente regional de la Unidad de Gestión Local (UGL) del Pami Concordia, Marta Charadia, quien coordina a las agencias de la obra social en la Costa del Uruguay, reconoció que toda la documentación presentada por la Cooperativa de trabajadores que gerencian el sanatorio, fue presentada, mientras que la auditoría realizada por la repartición fue avalada y los resultados elevado al Pami central.



Decisiones ajenas a la oficina regional, son la causa que está demorando el convenio prestacional entre el Pami y la clínica.



Sin embargo, ya pasaron más de 60 días que la empresa de la economía social presentó la documentación a la obra social, y la tardanza en salir el convenio, comenzó a debilitar las finanzas de la Cooperativa que lleva apenas dos meses de funcionamiento.



"Tuvimos un cambio en el registro de prestadores, al constituirse un registro único, que fue previo al cambio del director del Pami a nivel nacional. Esto provocó un cambio de roles en cuanto al médico auditor, el rol del secretario ejecutivo y el de secretaria. La auditoría y el aval que le dimos al sanatorio terminó en la UGL Concordia, pero el Pami central también debe convalidar toda la documentación que elevó la Cooperativa y que a su vez nosotros convalidamos, y es allí donde tenemos una traba", resaltó la gerente regional.



Charadía expresó que ya mantuvo contacto con el director médico del sanatorio el doctor Carlos Melo y al presidente de la Cooperativa, Telmo Martínez para mantenerlo al tanto de la situación y los trámites que se están haciendo desde la UGL Concordia para poder habilitar al sanatorio como prestador de servicios de salud de los afiliados del Pami.



"El problema se debe a un cambio en el sistema de registro de prestadores que fue lo que provocó que todo quedara varado, no hay nada más", remarcó Charadía al negar que hubiera malas intenciones para que el sanatorio Luis Jeannot Sueryro se convirtiera en prestador de la obra social.



Charadía confirmó además que la clínica contará con 4500 cápitas, "son las que va a tener cuando se firme el convenio prestacional con el sanatorio, ya mandamos los papeles para que le den el alta a esas cápitas desde el Pami central el martes de esta semana, y ayer me contestaron que el trámite estaba en curso y se estaba evaluando por el personal autorizado", remarcó. (El Argentino)