El hospital de Nogoyá contará con un sistema de monitoreo y videovigilancia

El hospital San Blas de Nogoyá contará con un sistema de monitoreo integrado por 32 cámaras de seguridad, las que serán colocadas tanto el interior como el exterior del nosocomio del edificio, a los fines de preservar la seguridad de los ciudadanos que asisten diariamente a la institución y resguardar el espacio de cualquier hecho vandálico que pueda afectar el servicio de salud.



"Al asumir la gestión, realizamos algunas mejoras edilicias en varios sectores destacando los baños, en donde también se adaptó uno de ellos para personas con problemas de movilidad y traslado, pero al tiempo de habilitarlos nos encontramos con los mismos dañados, entonces con situaciones como estas, analizamos la implementación de un sistema de cámaras", recordó el director del nosocomio, Javier Ascúa.



Cabe destacar, la inversión se llevará a cabo con recursos propios de la dependencia local y prontamente comenzaría con las tareas de cableado.



Por otro lado, y en relación a las mejoras y adquisición de nuevo material para diferentes áreas Ascúa sostuvo que "no es una tarea sencilla porque son muchas las necesidades", y prontamente sumó: "Solucionar todas de golpe es imposible, pero hacemos un esfuerzo". En este sentido el funcionario aseguró que la gestión dio "un paso de los mil necesarios".



"Yo siempre dije que la cuestión no pasa por un apellido o una persona, soy un director que viene a tratar que los instrumentos funcionen de la mejor manera y para eso también tiene que estar el recurso económico, el recurso físico. Puedo tener el mejor médico pero si después no tiene lo que necesita esas cosas las tenemos que conseguir", sostuvo.



En dicha línea y en referencia a los pasos dados durante desde su dirección comentó: "Poco a poco hemos ido consiguiendo cosas, hemos resuelto el problema financiero que teníamos que hacía que compremos el insumo médico un 40 por ciento más caro y con eso hemos optimizado la compra de insumos de manera que podamos comprar más cantidad a mejores precios".



En relación al mejorado servicio de guardia Ascúa destacó que fue un gran esfuerzo y disparó: "El hospital San Blas ha sido maltratado históricamente porque se bajaban recursos a otros hospitales y a este se lo venía relegando y conseguimos que el recurso de las guardias fuera considerado y ahora tenemos que conseguir más cosas que son las que necesitamos".



Gestiones



"Ahora está el proyecto de la compra centralizada de medicamento con el cual yo estoy de acuerdo", resaltó el director al tiempo que aclaró: "No estoy en conocimiento de cuál es la nómina, si sé que son 1499, nosotros hicimos un relevamiento donde informamos el tipo de medicamento que estamos usando para que se tenga en cuenta dentro de esta nómina".



Y finalmente recordó: "Estamos en búsqueda de un anestesista que es un recurso humano muy complicado y esperamos que lo podamos resolver, no puedo dar un compromiso porque realmente es un recurso humano muy complicado pero lo estamos trabajando y estamos trabajando mucho en equipamiento para todos los servicios". (La voz de Nogoyá)