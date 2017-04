Formarán una Red de Clubes de Ciencia de Entre Ríos

Se conformará una Red de Clubes de Ciencias de Entre Ríos por iniciativa del gobierno provincial. Así lo acordaron estas entidades en el encuentro que convocó días atrás la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación al recibir la propuesta de la titular de esta repartición, Luisina Pocay. En principio serán siete los clubes que la integrarán y el objetivo es intercambiar información y articular esfuerzos antes diversas iniciativas. Ya ejecutaron las primeras acciones al implementar canales de información e intercambio en las redes sociales.Además, la provincia acompaña con talleres a cargo de emprendedores tecnológicos entrerrianos, declaración de interés y premios a la décima edición del Campamento Científico y quinto Encuentro de Jóvenes Científicos que se hace desde este martes hasta el viernes 21 de abril en Ramírez.El gobierno provincial, a través de la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación, convocó días atrás a los clubes de ciencia de toda la provincia y les propuso conformar una red de clubes. De esta manera, y por iniciativa de la provincia, la Asociación Vida y Ciencias, de Cerrito; Semillas de Saber de la Escuela de Educación Técnica Nº 3, de Paraná; Dr. Sabá Z. Hernández, de Hernández; Rincón del Ibirá, de Concordia; Olga Carlevaris de Velázquez, de Ramírez; Aldo Riquelme, de Gualeguay; y el Club de Ciencias Albert Einstein, de Concepción del Uruguay, integran la Red de Clubes de Ciencia de Entre Ríos.Al respecto, a secretaria de Ciencia, Tecnología e Innovación, Luisina Pocay, explicó que el área a su cargo "es intermediaria de muchas de las acciones que los clubes de ciencia llevan a cabo, y somos la autoridad de aplicación en el marco de la ley nacional de Ciencia y Tecnología", pero advirtió que "de otras no". Pocay destacó además que los Clubes que no pudieron asistir al encuentro están contemplados en la Red, así como todos aquellos que se conformen con posterioridad.En ese sentido, explicitó que el objetivo "es acompañarlos en las actividades y acciones que los clubes realizan y que ya tengan previstas. Acompañarlos en la difusión, facilitar la articulación con referentes, universidades, escuelas, departamentos y coordinadores departamentales, entre otros, para generar el vínculo", e indicó luego que "motiva también este encuentro proponerles conformar una red de clubes de la provincia de Entre Ríos. Veremos de qué forma, pero la idea es mantenernos informados, actualizados y compartir lo que hacen clubes de otros lugares. En algunos casos, será para que se conozcan, en otros, para los que tienen más experiencias puedan acompañar en el proceso de inicio de los que comienzan con esta hermosa experiencia, poner en valor la trayectoria y socializar su experiencia", detalló.La funcionaria dejó en manos de los integrantes de cada club "las decisiones que se tomen en la Red, sea un encuentro, una capacitación o un taller. Pero hagamos que quede este esfuerzo coordinado y que todos estemos al tanto de lo que hacen los clubes", remarcó.De esta manera, los integrantes acordaron la conformación de la Red y la primera acción que se llevó a cabo fue la formación de un grupo de intercambio en las redes sociales, además de esbozar una agenda común. Pocay sugirió sumar a referentes, sean funcionarios, docentes, alumnos o interesados, de los clubes en las acciones que se decidan. "Que sea un espacio motivador. Facilitemos las cosas, compartamos y que cada uno pueda apropiarse de las cosas que también les sirva para sus lugares", insistió.En otro orden, adelantó que junto al CGE se prevé la realización de un encuentro provincial de clubes de ciencia porque "la idea es articular todo lo que se pueda entre Educación y Ciencia, Tecnología e Innovación". Se refirió también al encuentro nacional de clubes al brindar detalles de la modalidad que Nación propuso en 2017 en la que podrán participar hasta siete clubes de la provincia, e instó a socializar la información que circule en torno a programas como Popularización de la Ciencia "para que, en definitiva, le lleguen las actividades y propuestas a los chicos".Más adelante, la funcionaria comentó que, además de los clubes, convocó al municipio de Paraná porque hay intereses compartidos y "para que conozcan cómo es el ámbito". En ese sentido, quienes participaron interiorizaron a los integrantes del municipio sobre actividades, acciones, experiencias, dinámicas y cronogramas.En ese marco, mencionó que "los clubes de ciencia han participado en encuentros nacionales, y en particular los últimos años hemos acompañado. Es decir, se ha podido representar a su lugar y provincia. Hemos intentado dar la posibilidad, pero también hemos acompañado del 2012 al 2016 los clubes de ciencia y campamentos científicos con talleres, capacitaciones y materiales", recordó.Por último, Pocay dio detalles del alcance que tiene el hecho de que Entre Ríos integre el Consejo Federal de Ciencia y Tecnología. Precisó que uno de los temas es la popularización de la ciencia y adelantó que está proyectado presentar la convocatoria de proyectos de cultura científica y estas son iniciativas a los que los clubes también pueden apostar".Las docentes de la escuela Dr. Sabá Z Hernández, de Hernández, Silvina Rodríguez y Juliana Bentancourt, definieron el encuentro como "muy positivo porque queremos reactivar el club de ciencia de nuestra escuela, y sentir este apoyo es muy importante para impulsarlo nuevamente".En cuanto a la conformación de la Red, Rodríguez sostuvo que "será mucho más positivo porque en algún momento los clubes no encontramos un lugar de participación. Entonces, que se pueda generar esta instancia de Red y que haya encuentro sólo de clubes será un estímulo muy importante para los chicos".A su turno, el docente asesor del Club de Ciencias Albert Einstein, de Concepción del Uruguay, Fabricio Alvarez, definió como "muy buena" la iniciativa de conformar una red y destacó el espacio de información e intercambio que puede dar en este espacio.Por otro lado, la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación acompaña, como en ediciones anteriores, al Campamento Científico y Encuentro de Jóvenes Científicos que en esta décima edición convoca a más de 300 participantes de distintas provincias argentinas y de otras naciones latinoamericanas. Con talleres a cargo de emprendedores tecnológicos entrerrianos, premios y certificados para los que participan del Encuentro, el gobierno provincial afianza de forma articulada con organizaciones no gubernamentales, escuelas e instituciones la divulgación científica en Entre Ríos.Los interesados en obtener mayor información o participar de las actividades relacionadas con la ciencia, la tecnología y la innovación en la provincia pueden seguir a la Secretaría de CTI en Twitter (@SecreCTI), Facebook (SecreCTI), Instagram (@secre_cti) o contactarse vía mail a cienciaytecnologiaer@gmail.com