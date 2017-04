Chajarí: Denunciaron falta de control en adjudicación de terrenos municipales

El Municipio de Chajarí, a través del banco municipal de tierras, adjudicó y sorteó este martes, 197 lotes entre 200 familias que ven el sueño de la casa propia un poco más cerca.



"Me pone muy feliz que desde el Estado Municipal hayamos contribuido a que así sea. Celebro, además, que hayamos podido culminar este proceso con transparencia, mediante un acto realizado en presencia de los inscriptos y de la Escribana Pública, Belén Brarda. Estamos haciendo las cosas que hay que hacer. Agradezco la confianza de los vecinos, que nos permiten construir un mejor futuro para muchos chajarienses", dijo el intendente Pedro Galimberti.



Cabe recordar que, en 2016, el Gobierno de Chajarí adquirió tierras para viviendas y se invirtieron 16 millones de pesos en 15 hectáreas. De este total, se pusieron a la venta 197 lotes a precios razonables para que muchos chajarienses puedan dar un paso en el camino a la casa propia.



"Estamos contentos con el trabajo que venimos realizando, sinceramente lo digo con orgullo porque creemos que esta es una política necesaria. Pero nosotros hacemos una parte, desde el Municipio, lo demás corresponde a cada uno de los vecinos ya que las cosas en una sociedad se hacen entre todos", dijo el intendente. Además, añadió "estimamos que con quienes hoy no salgan beneficiados, es decir, sin abrir una nueva inscripción, antes de fin de año podamos realizar algún sorteo más que antes deberá pasar por el Concejo Deliberante".



En cuanto al acceso a los lotes por parte de los solteros, se realizó mediante sorteo público. En cambio, para los grupos familiares la asignación se realizó mediante un sistema de puntaje, es decir, a mayor cantidad de puntos, más posibilidades de acceder al lote y, en caso de empate, se recurrió a sorteo.



Para más información o para evacuar dudas, quienes lo deseen pueden acercarse a la oficina de Vivienda situada en el Parque Tambor de Tacuarí. Allí, las atenciones se brindan de lunes a viernes, de 7 a 11 horas. Denuncias por presuntas falta de control En las redes sociales, vecinos de Chajarí denunciaron que en los listados existirían personas que ya son propietarios de algún inmueble, que había integrantes de diferentes parejas que se presentaron como solteros y en verdad viven en una situación de concubinato, lo que provocó que se le diera dos terrenos, uno a cada uno, dejando por supuesto a otras personas sin la posibilidad de salir sorteados.



Al respecto, el propio titular de la Oficina de Viviendas, Gustavo Walther, reconoció las denuncias: "Algunos beneficiarios no encuadrarían dentro de las condiciones establecidas para acceder al terreno, por poseer propiedades o por haber participado en condición de solteros, cuando no lo son".



Por lo que según manifestó Walther, desde el municipio se indagará sobre estos casos y, si corresponde, se tomarán las medidas revocatorias que sean necesarias a los efectos de garantizar que el acceso a los lotes sea para quienes sí cumplen con las condiciones estipuladas en las normativas.



"Esta gestión hace de la transparencia un valor central y así como recientemente actuamos ante la venta indebida de viviendas sociales, si se constatan las situaciones denunciadas procederemos de la misma manera para garantizar la confiabilidad del proceso que llevamos adelante", dijo el funcionario municipal a TalCual.