Mini-basurales: Retirarían los contenedores en Concepción del Uruguay

Los contenedores

Multarán a vecinos que arrojen residuos a la vía pública

Este sábado por la mañana se realizó en Concepción del Uruguay, un operativo de limpieza de emergencia, con una decena de camiones contratados y personal de cooperativas sociales. Tal como explicaron desde la Coordinación de Espacios Públicos, hasta el jueves se trabajó normalmente y la ciudad había quedado limpia, pero el Viernes Santo una gran cantidad de vecinos sacaron bolsas de basura, ramas y otros residuos, desbordando contenedores y tirando en las esquinas, a pesar de que era el único día que no había recolección. "La gente usa los contenedores sin conciencia, para sacarse la basura de encima", aseguraron desde la comuna.Esta situación obligó a realizar el sábado a primera hora un operativo de emergencia: "Queríamos que la ciudad esté limpia para el fin de semana largo, pero es imposible si la gente no ayuda. En 12 horas la ciudad estaba otra vez desbordada de residuos y ramas. Vamos a continuar aplicando las multas correspondientes en los casos de los vecinos que arrojan basura en bulevares, plazas y desbordan contenedores. Ya no sabemos cómo pedir que no saquen la basura cuando no pasa el camión", señaló Jorge Urquiza, Coordinador General de Espacios Públicos.Lamentablemente, luego de un fuerte trabajo los días previos al fin de semana largo, volvieron a encontrarse esquinas completamente sucias, donde ya se había trabajado. También se juntaron muchas ramas de las que no había registro informado al servicio de Atención al Vecino para podas (427626). Por esto se insiste en la necesidad de cooperación de los vecinos para que la ciudad esté más limpia, ya que de otra manera resulta imposible.El panorama de este sábado por la mañana fue: Contenedores desbordados, residuos arrojados en las esquinas y plazoletas (infracción que prevé altas multas y que ya comenzaron a aplicarse), y también por gran cantidad de ramas apiladas en las esquinas, principalmente en los bulevares, pero también en otros barrios y calles de alto tránsito como Sarmiento, Posadas, Suipacha, Alberdi y Mitre, entre otras."Posiblemente se retiren todos los contenedores porque es algo que no está funcionando. La gente los utiliza como pequeños basurales y algunos vecinos sólo les interesa sacarse su basura de encima, a cualquier hora, sin importarle si ensucian la vía pública, plazoletas o espacios comunitarios. Si no hay un compromiso ciudadano, es posible que se vayan retirando los contenedores y continuar solamente con la recolección domiciliaria", señalaron desde la Coordinación de Servicios Públicos.En las últimas horas, manos dañinas destrozaron dos contenedores prendiéndoles fuego. Uno de ellos fue en el barrio Hipódromo en las afueras de la ciudad, y el segundo ocurrió el jueves a la noche o madrugada de viernes en plaza San Martín, en pleno centro de la ciudad."Si no se logra una concientización sobre el uso apropiado de los contenedores, posiblemente se retiren para evitar que el mal uso provoque basurales en espacios públicos", advirtieron desde la comuna a través de un comunicado.Como ya se dijo anteriormente, ante el reiterado arrojo de residuos de todo tipo en la vía pública, la Fiscalía Administrativa de Asuntos Municipales comenzó a multar a quienes no respetan los horarios de recolección o depositan desechos o elementos varios en lugares indebidos.Las multas son regidas por la Ordenanza N° 3.654, según la cual a quienes arrojen residuos en la vía pública se les aplicará "multas progresivas, duplicadas por cada reincidencia, a contar de la suma equivalente al 35% del sueldo de la categoría 6 del escalafón municipal, más los costos que resulten de la eliminación de mismos".- No arrojar basura ni elementos de cualquier tipo en esquinas, terrenos baldíos ni espacios públicos.- NO saque la basura fuera de término (respete los días y horarios en que pasa el camión recolector)-NO apilar basura fuera de los contenedores o apilarla cuando están desbordados. (Vale recordar que donde hay contenedores también pasa el camión recolector, por lo cual son dos las opciones para depositar residuos debidamente).- NO arrojar en contenedores cualquier tipo de residuos. Están preparados para residuos sólidos urbanos. Se han encontrado todo tipo de cosas en contenedores que los dañan o impiden levantarlo correctamente. O como en el caso del contenedor de 8 de Junio y Los Constituyentes, donde arrojaron gran cantidad de aceite que terminó en la vía pública, como puede verse en una de las fotos.- NO descacharrizar sin aviso previo. En caso de que un vecino quiera desprenderse de elementos que no son residuos sólidos urbanos, debe comunicarse al teléfono de Atención al Vecino 427626 para que deriven la atención al servicio correspondiente. Pueden ser cubiertas, aceite, elementos electrónicos, muebles viejos, o elementos peligrosos, PERO SE DEBE AVISAR, ya que de lo contrario el servicio siempre va detrás de los vecinos.