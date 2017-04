Compactarán más de 10 motos y autos que fueron retenidos en Crespo

Uno de los primeros proyectos legislativos presentados por el oficialismo a principios del 2016, fue el de la disposición final de vehículos retenidos preventivamente, lo cual se convirtió en ordenanza y fue oportunamente reglamentada. Desde entonces, el Ejecutivo de la ciudad de Crespo, ha concretado una serie de etapas, encontrándose ya en las últimas acciones sobre un buen cupo de bienes automotores, cuyos tenedores o propietarios han demostrado absoluto interés por la recuperación."El programa implementado con los vehículos retenidos sigue avanzando", afirmó el secretario de Gobierno, Dr. Julián Maneiro, en declaraciones a FM Estación Plus 94.3. En tal sentido, el funcionario comentó que algunas unidades han vuelto a la calle con una utilidad pública: "Se hicieron todas las normativas respectivas y fueron recuperados alrededor de 30 motovehículos, que se han puesto al servicio oficial, en distintas reparticiones, básicamente en Tránsito y la Guardia Urbana Municipal. Actualmente contamos con 12 y el resto se recupera de a poco, es un trabajo a largo plazo".Muchos más son los que se encuentran en condiciones de irrecuperabilidad. Acerca del futuro de esos rodados y bi-rodados, depositados actualmente en uno de los galpones del ferrocarril, indicó: "Se van a destinar a la compactación, como nos lo ha indicado el Ministerio de Justicia y el Registro Nacional de la Propiedad Automotor, tanto las motos como los autos o restos de autos que se han removido de la vía pública, que también han sido llevados al depósito municipal. Ya hemos hecho la solicitud y estamos esperando que nos den el turno correspondiente para que venga la máquina compactadora del gobierno nacional y proceda a la destrucción de esos vehículos". Asimismo, sostuvo que "son motos y autos que no cumplen con los mínimos requisitos de seguridad para circular. A la fecha (martes), son más de cien que están en situación de ir a compactación".La recomendación de los organismos nacionales se ajusta a la inviabilidad de que cada unidad retenida pueda encuadrarse en las normas técnico-registrales exigibles, sobre lo cual Maneiro explicó: "El Ministerio recomienda no proceder al desguace y remate, principalmente por el ensamble de repuestos que provoca. Si bien Crespo y quizás ni Entre Ríos tiene ese problema, la circulación de repuestos ilegales, talleres y demás, son un tema que aqueja como conducta delictual en muchos lugares, por lo que en la generalidad se adopta esta directiva".