Hubo una audiencia pública por el Motoencuentro de Diamante

Se realizó en Diamante, una Audiencia Pública de cara a la realización de una nueva edición del Motoencuentro Internacional que se lleva a cabo en esa localidad."Estamos aquí para escucharnos" enfatizó el intendente Lénico Aranda, al dar inicio a la reunión, a la cual fue acompañado por el Presidente de la Asociación Comercial, Industrial y de la Producción de Diamante, Darío Beriztain; el Secretario de Gobierno y Acción Social, Dr. Octavio Vergara; y el Secretario de Hacienda y Finanzas, CPN Héctor Baroli.La primera voz en alto de un vecino resaltó que "todos opinan, pero hoy no hay ni un 0,02% de la ciudadanía que venga a opinar sobre este tema. La gente no participa".Durante el encuentro se vertieron diferentes opiniones, pero la mayoría de los ciudadanos presentes coincidieron en que el mayor foco de preocupación es la seguridad y el control del tránsito en la ciudad durante los días del evento, dejando evidenciado que los grandes problemas lo ocasionan durante todo el año los jóvenes de la ciudad y de zonas aledañas. Entre otras cuestiones, se abordó sobre el respeto de las leyes de tránsito, control en los ingresos, escapes, entre otras cuestiones."Al Motoencuentro lo vivimos todo el año", enfatizó una vecina al solicitar "mayor control de motos en la ciudad y zona" ante la "falta conducta en la ciudadanía". En tanto, otro vecino indicó que "podemos tener las mejores ideas o proyectos para el Motoencuentro, pero el problema es el mientras tanto, el problema es lo que pasa hoy con las motos en Diamante".Tanto el personal policial como los inspectores pertenecientes a la Fiscalía de Faltas Municipal, expresaron que gracias a una serie de operativos y trabajos de calle, se han identificado a un número importante de infractores que suelen reincidir en la violación de las normas de tránsito en nuestra ciudad. Desde la Fiscalía de Faltas y la Policía se solicitará la autorización correspondiente al Juzgado de Garantía local para la realización de allanamientos y secuestros de vehículos que no cumplan con la normativa legal vigente y que se encuentren dentro de la propiedad privada del presunto infractor.Según se informó desde la comuna a través de un comunicado, la próxima reunión de carácter público por el Motoencuentro de Diamante se realizará en la primera quincena del mes de mayo.Al finalizar el encuentro, el Intendente señaló que "ésta fue la antesala para aunar criterios entre la Municipalidad y la ciudadanía ante un evento que se ha desmadrado en sus últimas ediciones. Nuestra idea es presentarle una propuesta concreta a los Ministros de Seguridad tanto de la Provincia de Entre Ríos como de la Nación, audiencias que ya fueron solicitadas"."El Motoencuentro es un evento que moviliza todo un territorio, por lo que es el compromiso de todos" resaltó.Aranda sostuvo que "la mayoría de los presentes concordamos en que hay que volver a la esencia del Motoencuentro, para ello hay que trabajar mucho y volver a visitar otros eventos del país para valorizar el nuestro".Participaron de la audiencia el Senador Dr. Omar Schild, la Vicepresidente Municipal, Arq. Lelia Recalde; Concejales de ambos bloques; el Fiscal Gilberto Robledo; el Jefe Departamental de la Policía Diamante, Crio. Inspector Raúl Fernández; funcionarios municipales; prestadores de servicios, comerciantes, referentes de instituciones diamantinas y vecinos.