Para preservar el patrimonio de Colón, crearon un Consejo Asesor

En la última sesión del Honorable Concejo Deliberante de Colón se aprobó la ordenanza Nº 10/2017 por medio de la cual se crea el Consejo Asesor para la Protección del Patrimonio de Colón como órgano, ad honorem de consulta y asesoramiento de la Corporación Municipal.



Dicho Consejo estará presidido por un representante del Departamento Ejecutivo Municipal, y la vicepresidencia será ejercida por un representante del HCD. También estará integrado en su etapa fundacional, sin perjuicio de la incorporación de otros actores, por un representante de las instituciones de la ciudad que entienden en la materia, como ser: el Colegio de Arquitectos; el Colegio de Ingenieros; el Centro de Estudios Históricos de Colón y/o personas dedicadas al estudio y/o rescate histórico, arquitectónico y cultural.



Las principales finalidades que tendrá son:



a) Confeccionar y mantener actualizado el Catalogo de Bienes muebles e Inmuebles y lugares del Patrimonio de la Ciudad de Colón.



b) Asesorar al Departamento Ejecutivo Municipal en la planificación urbana y el ordenamiento territorial de la ciudad.



c) Asesorar al Departamento Ejecutivo Municipal y al Concejo Deliberante en todo lo relativo a las acciones y normativas de protección y tutela del Patrimonio de la Ciudad.



d) Analizar las solicitudes presentadas con el fin de recomendar sobre la conveniencia o no de otorgar permiso de intervención o demolición sobre bienes inmuebles catalogados, emitiendo dictamen fundado. El mismo tendrá carácter no vinculante.



e) Elaborar propuestas de ordenanzas y/o proponer las modificaciones que considere conveniente a las ordenanzas vigentes, a fin de perfeccionarlas en función de conceptos superadores referidos a la materia de su competencia.



f) Promover cursos, encuentros, simposios, congresos y todo evento que contribuya o favorezca la participación, capacitación y/o difusión y toma de conciencia de la valorización y protección del patrimonio.



El concejal vecinalista José Luis Walser, autor del proyecto, manifestó: "es un gran avance para preservar nuestro patrimonio, nuestra historia y nuestra identidad colonense. Nos sentimos felices y consideramos que es un momento importante para el patrimonio de nuestra comunidad. Colón va a tener un consejo asesor para el estudio y preservación de nuestro patrimonio, en definitiva un ámbito en el cual se podrán conjugar los conocimientos y las potencialidades relacionadas al estudio y la conservación de nuestro patrimonio. Hoy existe un importante trabajo de instituciones y actores locales que se dedican al estudio y la preservación de nuestro Patrimonio pero son esfuerzos aislados y sin el marco institucional que les permita generar la sinergia de un trabajo mancomunado. Conformes porque cumplimos una de nuestra propuestas y contentos de poder brindarle al Ejecutivo una herramienta para comenzar a identificar, valorizar, registrar y preservar nuestro patrimonio, una iniciativa que nació de nuestro bloque pero que felizmente fue muy bien recibida y cosechó el apoyo inmediato de los otros concejales, instituciones y demás actores. Creemos que es fundamental que se convoque y ponga en funciones este Consejo Asesor y que podamos comenzar a trabajar de manera mancomunada para conocer, revalorizar y proteger nuestro descuidado patrimonio. Sin dudas que la creación este ámbito constituye solo el puntapié inicial para aunar esfuerzos y el mismo deberá tener la dinámica necesaria para incorporar más actores y desarrollar un amplio trabajo de identificación, revalorización y preservación de todo el patrimonio de los colonenses". (El Entre Ríos)