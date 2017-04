Lanzan el Programa "Jóvenes x la Memoria" en localidades entrerrianas

Desde el viernes 7 de abril el programa "Jóvenes x la Memoria" (JxM) se viene lanzando de forma simultánea en diferentes localidades de la provincia. Se trata de la VIII Edición del programa, una iniciativa que crece año a año y que en 2016 contó con la participación de más de 40 escuelas, y alrededor de 5.000 estudiantes desde sus inicios.El 7 de abril se realizó la apertura en la ciudad de Federal, mientras que el cronograma continúa hoy en Santa Elena, el 12 de abril en Concepción del Uruguay, el 17 de abril en Villaguay, el 21 de abril en Gualeguaychú y Diamante y el 28 de abril en Concordia.En este sentido, la coordinadora del Programa, Florencia Amestoy, celebró que se cumplan ocho años de "una propuesta educativa que busca fortalecer políticas democráticas, no sólo dentro de las instituciones escolares sino también de centros no formales de educación y unidades penales"."Los jóvenes aprenden no solamente acerca de lo que fue la última dictadura militar sino también sus consecuencias. Lo hacen desde su propia mirada, con las preguntas de su tiempo, desde su lugar como investigadores. Estamos hablando de jóvenes protagonistas en la narración de un pasado que no vivieron temporalmente pero del que son herederos de ausencias, de luchas, de historias de resistencia, como nos enseñaron las Madres de Plaza de Mayo", expresó.Amestoy recordó que si bien actualmente el Programa llega a toda la provincia, la propuesta nació en Paraná, de la mano de la Agrupación H.I.J.O.S., que reeditó una iniciativa de la Comisión Provincial por la Memoria de Buenos Aires: "comenzamos haciéndolo en la capital entrerriana, desde esta agrupación a la cual pertenezco, articulando con organismos institucionales y organizaciones sindicales que posibilitaron que el programa continúe creciendo", dijo y añadió: "Tal es así que desde el comienzo han pasado alrededor de 5.000 jóvenes que se han transformado como sujetos, a quienes la historia no les ha pasado por el costado".Más información. Quienes deseen obtener más información sobre las etapas del programa o inscribirse podrán ingresar al sitio web: www.jovenesxlamemoria.com.ar También podrán escribir a jovenesxlamemoriaentrerios@gmail.com o a través de Facebook: Jóvenes x la Memoria Entre Ríos.- Viernes 07/04: Federal- Lunes 10/04: Santa Elena- Miércoles 12/04: Concepción del Uruguay- Lunes 17/04: Villaguay- Viernes 21/04: Gualeguaychú y Diamante- Viernes 28/04: Concordia