Para mejorar la seguridad vial, colocaron semáforos en la ruta 131

Oportunamente se informó desde la Municipalidad que junto a Vialidad Nacional se estaba planificando un conjunto de obras para brindar mayor seguridad en la Ruta Nacional Nº 131, entre ellas la ampliación de la colectora -para la cual se sigue trabajando desde esta semana, después de un pequeño paréntesis- y la colocación de semáforos.



En relación a los semáforos, se realizaron en primera instancia los túneles y el cableado y oportunamente los empleados municipales fueron a una capacitación para tener conocimiento sobre su instalación.



El intendente Raúl Casali anunció semanas atrás, además, un proyecto de colocación de un semáforo en el acceso a barrio Puiggari, con un mecanismo de desaceleración, sistema implementado en muchos lugares, para lo que se dialogó con Vialidad Nacional, que brinda el diseño y la logística.



Avances



En relación al ambicioso proyecto integral de semaforización, se informó que la obra, que está incluida dentro del proyecto de seguridad sobre la RN 131, se está poniendo en marcha paulatinamente, apuntando a una idea final que incluye el funcionamiento de cuatro semáforos, para otorgar mayor seguridad vial a vecinos y ocasionales viajeros.



Son tres cruces que se suman al ya existente, que se encuentra en calle 9 de Julio. Quedan, en consecuencia, cuatro cruces sobre la ruta. Los nuevos semáforos estarán en los cruces de las calles Paraná, Pasteur y Linares Cardozo. En Pasteur y Linares aún se está trabajando y a mediados de mes estarían funcionando los semáforos.



El que ya está activo es el de calle Paraná, que trabaja de la misma forma que el del cruce de calle 9 de Julio, siendo un semáforo de dos tiempos que permite ingresar a la ruta pero que no admite girar a la izquierda ingresando desde Diamante.



En relación a los que se están colocando en calles Pasteur y Linares Cardozo, explicaron desde el Municipio a este semanario que son de tres tiempos y con giro a la izquierda permitido para ingresar desde la ruta a Libertador San Martín.



No detener el tránsito



La idea es no detener el tránsito sobre la ruta. Se planteó desde Vialidad Nacional que es fundamental mantenerlo, para evitar el riesgo de que algún problema pueda ocasionar un accidente.



Se mantendrá una onda verde, ya que todos los semáforos están dirigidos por GPS regulados a una velocidad de 60 km/h. O sea que, una vez que estén funcionando los cuatro semáforos, si un conductor circula por la ruta a 60 km/h, la onda verde le permitirá cruzar sin frenar.



Además, se confirmó desde la Comuna que los semáforos de travesía urbana se reactivarán. Estaban funcionando dos, que en este momento están trabajando de forma intermitente. Se volverían a reactivar con un tiempo de corte más acotado de dos segundos. Están ubicados en el Acceso Sur, antes de llegar a las agujas, y en la salida hacia Crespo, casi frente a la GNC. (Paralelo 32)