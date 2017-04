Dedicaron su día de descanso a pintar pizarrones y pupitres de su escuela

Foto 1/2 Foto 2/2

El sábado por la mañana, fuera del horario escolar, un grupo de quince alumnos, entre integrantes del Centro de Estudiantes y colaboradores voluntarios que se sumaron a la iniciativa, pintaron los pizarrones y limpiaron los pupitres de las once aulas de la Escuela Provincial de Nivel Medio y Superior Técnica Nº 35 "Gral. Don José de San Martín", de la ciudad de Crespo.



"Fue un gesto para con la escuela, el ámbito que los contiene y surgió de una iniciativa del profesor Rodrigo, de Educación Física, con la participación de alumnos de los distintos ciclos", dijo el director de la institución, licenciado Ramón Videla.



"Es un mensaje para los mayores, nuestra escuela es el lugar donde pasamos muchas horas juntos y merece que la tengamos cuidada, reparada y protegida, más allá de lo que el Estado nos aporte o no", indicó el directivo. "Hablé con ellos, les agradecí y vuelvo a repetir lo que les digo siempre que tengo los mejores alumnos del país en esta escuela", parafraseó.



En tal sentido, destacó el accionar de los adolescentes, quienes renunciaron a horas de su descanso el día sábado, luego de una semana de clases con actividades en doble turno, y sostuvo que son actitudes que hablan de valores. "No debe haber ser humano más solidario y cooperativo que el adolescente, sólo necesita darle el ámbito, orientarlo", opinó tras recordar que alumnos de la institución también sacrificaron sus vacaciones de invierno el año pasado para pintar la entrada de la escuela.



"Nuestra escuela es muy especial, tiene jornada extendida y estos actos positivos los carga nuevamente de energía y los hace vigilantes del cuidado de la infraestructura. Los docentes jóvenes entienden la forma de trabajar que quiero implementar en la escuela, general el hábito porque los valores no están perdidos, están dormidos", acotó. (Paralelo 32)