Coordinan actividades por los 25 años del Senado Juvenil

Foto 1/2 Foto 2/2

Cumpliendo con el propósito de integrar las distintas áreas del Gobierno Provincial, el vicegobernador Adán Bahl, convocó en su despacho a una reunión de trabajo para proyectar y avanzar en las diferentes actividades previstas para la celebración de los 25 años del Senado Juvenil.



Invitados por el vicegobernador, asistieron a la reunión el ministro de Salud, Ariel De la Rosa; la secretarias de la Niñez, Infancia y Familia, Cristina Ponce, y de Ciencia y Tecnología, Luisina Pocay; los secretarios de la Juventud, Nicolás Mathieu, y de Deportes, José Gómez; el presidente del Instituto del Seguro, Juan Domingo Orabona; el presidente del Iafas, José Spinelli; la vocal del Consejo General de Educación, Rita Nievas, la subdirectora del Inaubepro, Claudia Giecco; los coordinadores del Senado Juvenil, Pablo Arriola e Ingrid Dening; y representantes de la Secretaría de Medio Ambiente.



"La idea este año es trabajar no sólo en la actividad que se realiza anualmente en el Senado Juvenil; sino que, al cumplirse los 25 años de su funcionamiento, queremos coordinar acciones con las diferentes áreas del gobierno, maximizando los recursos del Estado para poder llegar a los jóvenes en cada rincón de la provincia".



El presidente del Senado entrerriano aseguró que "siempre, desde la Vicegobernación, apostamos al trabajo en equipo" y agregó que "los programas destinados a la juventud que tiene cada área, nos ayudarán a coordinar actividades que beneficien e incentiven a nuestros gurises".



Consultado sobre la edición anterior, Bahl sostuvo: "Me llevo una gran sorpresa por la participación de los jóvenes. En el año 2016, más de un centenar de escuelas acercaron proyectos de problemas propios, de sus pares o de la comunidad, con una visión que muchas veces se nos escapa a los mayores".



En este sentido destacó que "se han presentado ideas que luego se han convertido en ley. Por eso, el Senado Juvenil no sólo es un programa de educación no formal sino que también es una oportunidad para nosotros de aprender de los chicos y de aprovechar sus ideas y sus puntos de vista".



Finalmente agradeció la participación de los funcionarios convocados y adelantó que "la etapa de ahora es muy sencilla, cada área designará una persona que trabaje con nuestro equipo para que, con coordinación y trabajo, logremos durante el transcurso del año resultados integrales".