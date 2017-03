Invertirán mil millones de pesos en obras para el saneamiento del río Uruguay

Una reunión se mantuvo en la mañana del martes en la sede de la Comisión Administradora para el Fondo Especial de Salto Grande (CAFESG) y fue provista por el secretario de Planeamiento, Infraestructura y Servicios de la Provincia, Marcelo Richard, quien manifestó que "en principio el pedido de financiamiento es de cerca de mil millones de pesos para las cinco localidades involucradas".



Vale recordar que este plan de saneamiento integral del río de los pájaros en su margen entrerriana, involucra las ciudades de Concordia, San José, Colón, Concepción del Uruguay y Gualeguaychú, y es promovido por el gobernador Gustavo Bordet, quien ha "dado la orden", según lo expresado por Richard "para precipitar inmediatamente este proceso y presentar durante el mes de abril estos proyectos y avanzar rápidamente ya que está el acuerdo con Nación para el financiamiento a través de la Corporación Andina de Fomento".



En función de esta aceleración de los plazos previstos, el funcionario dependiente del ministro Luis Benedetto explicó que se estableció el día 19 de abril como plazo "para poder contar con toda la documentación de los proyectos de las cinco localidades, esto es para hacer la presentación ante la Subsecretaría de Recursos Hídricos de la Nación a través del Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (Enohsa) que son quienes van a evaluar los proyectos y a partir de ahí tener la aprobación para la ejecución o para el llamado a licitación de las obras".



"Esto se inserta dentro de lo que es el plan de infraestructura, de agua y saneamiento que el gobernador ha establecido como prioridad en la provincia y por lo tanto y conjuntamente con la República Oriental del Uruguay poder sanear lo que son los contaminantes sobre el río Uruguay" finalizó el arquitecto Richard.



De la reunión, participaron además del mencionado funcionario provincial, el intendente de la ciudad de Concordia, Enrique Cresto junto a su viceintendente, Armando Gay, el presidente de CAFESG, Alejandro Casañas y equipos técnicos de las ciudades incluidas en el plan de saneamiento integral del río Uruguay y del organismo anfitrión, que a su vez es el coordinador general de los diferentes proyectos.



Luego de finalizada la reunión, el intendente Cresto expresó "primero que nada" sentirse "muy contento porque gracias a los profesionales de CAFESG nosotros nos podemos adelantar a muchísimas ciudad de la Argentina, porque si bien puede estar el financiamiento, las consultoras no tiene turno para la elaboración de proyectos hasta el 2018".



Cresto contó también que "nosotros pedimos la posibilidad de que sea CAFESG junto con obras públicas y obras sanitarias de cada municipio la que elabore los proyectos y el ENHOSA aprobó que sean los técnicos de CAFESG los que tomando como base lo ya existente se haga cargo del proyecto".



Por último, el presidente municipal de Concordia manifestó su satisfacción porque en la reunión "pusimos como fecha el 19 de abril para presentar los proyectos de Concordia, San José, Colón, Concepción del Uruguay y Gualeguaychú, con un presupuesto total de financiamiento de mil millones de pesos y son obras que contemplan el crecimiento de las ciudades en los próximos veinte o treinta años de modo, de no volver a tener problemas con los efluentes y lograr el saneamiento del río Uruguay".



Es bueno aclarar que esta obra más la construcción de la nueva planta potabilizadora de agua en el Parque San Carlos significan más de mil cien millones de pesos en dos obras de infraestructura fundamentales para los vecinos de la ciudad de Concordia.



Para Alejandro Casañas, presidente de CAFESG, dada la situación actual del organismo que preside "ha sido ejemplar y fundamental la decisión política del gobernador Gustavo Bordet de sostener CAFESG, y darle tareas que siguen teniendo relación con el desarrollo de la región de Salto Grande y de la provincia, para seguir demostrando la valía de los recursos humanos y técnicos con que cuenta este organismo, que están despojados de cualquier interés político y siempre están, como lo han demostrado históricamente, al servicio de cada una de las comunidades donde se los necesita".



En relación al encuentro llevado adelante en sede de CAFESG, casñas expresó que fue "una reunión muy importante, sobre todo por la presencia del arquitecto Richard, ya que cada municipio rindió cuentas del estado de situación de sus respectivos proyectos, en relación con aspectos técnicos, presupuestarios y de algunas situaciones dominiales a fin de que no haya ningún traspié en la consecución de los objetivos y fechas previstos".



Por su parte, el secretario de obras públicas de la Municipalidad de Colón, Mariano Rebord explicó que "a diferencia de otras ciudades, en Colón ya tenemos planta de tratamiento de efluentes, lo que nos pasa es que ya están obsoletas, puesto que fueron diseñadas para quince mil habitantes y hoy estamos en los treinta mil y en temporada alta hemos llegado hasta las cincuenta mil personas en la ciudad, con lo cual el sistema cloacal de la ciudad está totalmente colapsado, este proyecto que estamos llevando adelante junto con CAFESG nos va a permitir ampliar la red existente y llegar a sectores a los cuales hoy no estamos llegando"



Por CAFESG participaron de la reunión los ingenieros Gustavo Larenze, Gerardo Sasso, Carlos Víctor, Darío Ducret y Luciano Penón, y los arquitectos Roberto Acuña y Marcela Kappes, en tanto por la municipalidad de Concordia acompañaron al intendente la arquitecta Mireya Lopez Bernis y el ingeniero Cristian Buffa, en representación del municipio de San José concurrió el ingeniero Claudio Lara, por Colón el ingeniero José Melgar y por la histórica participaron los ingenieros Fernando Lezcano y Claudia Capello.