La UNL elaboró casi 4 millones de raciones nutritivas en los últimos 10 años

3.928.426 raciones de alimentos son las que lleva elaboradas la Planta de Alimentos Nutritivos de la Universidad Nacional del Litoral (UNL) desde su inicio, en 2007, hasta la fecha. Por este motivo, durante el transcurso de este mes está previsto celebrar con distintas actividades el trabajo sostenido en el tiempo que busca combatir la desnutrición, en su décimo aniversario.En el marco de los festejos, se prevé la realización de diferentes actividades que abarcan desde entrega de distinciones hasta talleres y actividades lúdicas en escuelas, informó la UNL; mientras que esta tarde desde las 19.30 se llevará a cabo el acto central en las instalaciones de la Planta (Junín 3444) que contará con la presencia de diferentes autoridades e invitados especiales. La misma será abierta a toda la población y se ofrecerán los productos cocinados para degustación.La Planta de Alimentos Nutritivos fue construida en el 2007 en el marco del Programa de Alimentos de Interés Social de la UNL y tiene como socio al Banco Credicoop, que financió la obra. "El principal objetivo es mitigar el hambre mediante políticas públicas", enfatizó Vanesa Rodríguez, encargada de producción de la planta.Con un desarrollo sostenido en el tiempo, la Planta se fortalece en el objetivo de generar alimentos de bajo costo que, al mismo tiempo, satisfacen los requerimientos nutricionales preservando la calidad. Se trata de cinco productos de alto valor nutricional: arroz primavera y cuatro quesos; y guisos de lentejas, arroz y fideos.Estos alimentos se elaboran a partir de arroz, fideos y lentejas, con el agregado de vegetales deshidratados y enriquecidos con proteínas lácteas y vegetales, hierro y vitamina C, en forma de guisos, presentados en envases de 1/2 kg (5 porciones), 1,5 kg (15 porciones) a excepción del guiso de fideos que tiene una única presentación de 800 gramos (8 porciones) en envases metalizados de papel de polipropileno bilaminado, lo cual permite preservar la calidad y el sabor.Organizaciones sociales, comedores comunitarios, escuelas, centros de adultos mayores y diferentes asociaciones barriales son los principales destinatarios de los productos elaborados a diario en la planta de la UNL, que hoy produce unas 20 mil raciones mensuales. Y son cuatro las universidades nacionales que incorporaron las raciones nutritivas a sus comedores: La Pampa, Nordeste, Río Cuarto y, obviamente, la UNL.En nuestra ciudad, la mayor cantidad de productos son distribuidos por el municipio a los vecinos en los Solares, con el objetivo común de "volver a comer a casa". También reciben alimentos organizaciones como Los Sin Techo, para familias carenciadas del cordón oeste.Además, durante las diferentes situaciones de emergencia que se sucedieron en el tiempo durante estos últimos 10 años en diferentes ciudades del país, fueron 171.000 las raciones que fueron donadas para alimentar nutritivamente a los damnificados.Por otra parte, al día de hoy son 275 las personas físicas, empresas y otras instituciones que se constituyeron en Asociados Solidarios desde que se inició la Planta. "Muchas veces no sabemos por dónde canalizar nuestras donaciones o cómo colaborar con la ciudadanía. Se pueden acercar a la planta y nosotros les contamos cómo hacerlo, ya que se puede colaborar desde $ 40 en adelante, más allá del gran aportes que pueden realizar las empresas (de $ 400 en adelante) desde su responsabilidad social", sostuvo esta mañana Silvina Malisani, encargada de Relaciones Institucionales de la Planta.Cabe resaltar que los alimentos no se venden en góndolas y sólo se distribuyen mediante convenios con gobiernos e instituciones. De esta forma, "cualquier organización que cuente con un plan alimentario puede recibirlo al costo ($ 6 la ración)", sostuvo Malisani.Se trata de alimentos de muy fácil preparación: agua hirviendo (para hidratarlo) y el producto a la olla, que recupera todos los nutrientes. "Son fórmulas desarrolladas por investigadores de basta trayectoria en el Instituto de Tecnología Alimentaria en la FIQ, y los que trabajan en la planta son docentes y alumnos, un pequeño equipo que se fortalece día a día", explicó Malisani.Por último, Malisani anticipó que hacia el futuro está prevista la apertura de una planta de deshidratados en la Escuela Granja de Agronomía y Veterinaria de Esperanza, "que es otro eje del programa, ya que pequeños productores de las economías sociales aportarán su materia prima y allí se deshidratarán". En este proyecto tienen previsto comenzar con frutas y luego verduras, "para abaratar costos e incorporar a productores de la zona".Hay que contactarse al 0342 4571193 / alimentosnutritivos@unl.edu.ar