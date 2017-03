Aseguran que en Crespo creció el número de personas que van a la biblioteca

Distribuidas en grandes y pequeñas ciudades, las bibliotecas son espacios de consulta permanente, lugares para la cultura, pero también para el esparcimiento. Según recientes estudios mundiales, por el inevitable avance de internet, estas instituciones han perdido adeptos o cambió el perfil de los mismos. En Crespo, según comentó la bibliotecaria, Liliana Müller, se está dando un proceso diferente y asegura que son cada vez más los lectores que llegan a esta entidad, ubicada en la céntrica esquina de Seri y Moreno.



"Es un mito que no se lee más, yo estoy en esta institución desde hace muchos años y cada vez tenemos más personas que vienen a la biblioteca, sí por ahí, se leen otras cosas. No se eligen tanto los libros de textos, porque internet suplantó mucho todo eso y se opta más por la lectura recreativa o de investigación. No se ve más como antes, que se peleaban por un libro de Biología o de otra área. También hay que aclarar que las escuelas tienen muy lindas bibliotecas, por lo que los chicos, tienen el material en sus instituciones escolares, cuando antes esta biblioteca era la única que los tenía".



Müller sostuvo que "en cantidad de lectores, podemos decir que acá se ha mantenido el número durante los años e incluso hemos aumentado" y comentó que en enero pasado, se retiraron 1.600 libros para adultos, además de revistas y material infantil, demostrando que en las vacaciones, también es un mes de mucha actividad para la Biblioteca".



El pasado 21 de febrero, la institución cumplió un nuevo aniversario. "Se fundó en 1932, así que somos una de las instituciones más antiguas de la ciudad, que acompañó el crecimiento de Crespo. Estuvo cerrado solo en un período de tiempo, cuando falleció Humberto Alfredo Seri, pero una vez que se reactivó, se mantuvo abierta hasta la actualidad".



Recordó que "la cuota para asociarse es muy económica, de $ 30 (mensuales), con lo cual todos los miembros de la familia pueden llevarse libros y revistas" y acotó que los interesados en realizar alguna consulta, se pueden dirigir de lunes a viernes, de 8.00 a 12.00 y de 17.00 a 21.00 y los sábados, de 9.00 a 13.00.



En diálogo con Canal 6 ERTV, Müller también se refirió al catálogo digital que tiene la biblioteca, el cual puede ser consultado vía internet, para conocer qué libros dispone la misma. "Se está depurando ese catálogo, donde se detalla el autor, nombre del libro o el material que estén buscando. También contamos con nuestra página de facebook que se llama 'Biblioteca Orientación', donde se puede realizar la correspondiente consulta" señaló. (El Observador)