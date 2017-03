Gualeguaychú recordó a sus 21 víctimas del terrorismo de Estado

Este 24 de marzo se cumplieron 41 años del golpe de Estado que dio inicio a la última dictadura cívico militar en el país y que representó una de las etapas más oscura de la historia.Ayer, a las 10 en el Teatro Gualeguaychú se realizó el acto central con la participación de funcionarios y autoridades municipales y educativas, familiares de desaparecidos y en el cierre se compartió la obra de teatro "Algo me hace ruido"."Tomamos a la semana de la Memoria, la Verdad y la Justicia como una oportunidad para reflexionar sobre el pasado reciente y las implicancias de ese proceso histórico en nuestro presente. Por eso organizamos actividades en el Teatro Gualeguaychú, en la Plaza San Martín y en las escuelas primarias y secundarias de la ciudad", contextualizó Matías Ayastuy, responsable del área de Derechos Humanos de la Municipalidad.A las 18 partió una movilización desde Rocamora y 25 de Mayo, que recorrió las calles céntricas para concentrarse en la Plaza San Martín.Más de seis cuadras compactas de ciudadanos de distintas generaciones compartieron la consigna "Ni un paso atrás", en clara referencia a la necesidad de profundizar las políticas de Derechos Humanos que están vinculadas con la memoria pero también con el presente y el futuro.Por eso no fueron solamente actos evocativos, sino también de una conciencia sobre el presente y se manifestó la solidaridad con los trabajadores despedidos y con la lucha de los docentes por un salario digno, entre otras conflictividades que van naciendo a lo largo de este 2017.A esas seis cuadras de manifestantes se sumaron en la Plaza San Martín decenas y decenas de familias que aguardaban la llegada de la columna, que ingresó al paseo público por calle Luis N. Palma para ubicarse alrededor del Monumento al General San Martín, donde se instaló el escenario.El acto, organizado por Madres de Plaza de Mayo y Familiares y Grupo de Apoyo, recalcó en la voz de Osvaldo Delmonte que las consecuencias del golpe militar todavía generan un trauma social en el presente, aunque en la vida cotidiana no se perciba. El negacionismo (como pasó con el genocidio de América, el genocidio nazi contra los judíos, entre otros), la intolerancia, la xenofobia, el racismo y un exacerbado individualismo que no permite abrazar los intereses generales son parte de esa consecuencia.Luego, en representación de los organizadores, se leyó un documento a tres voces donde se hizo hincapié en la necesidad de "no dar ni un paso atrás" para que haya memoria, verdad y justicia.Blanca Estela Angerosa; Daniel Martín Angerosa; Ana María Araujo; Néstor Enrique Ardeti; Marcelo Enrique Borrajo; María Elena Bugnone; Marta Elsa Bugnone; Eduardo Emilio Corfield; Oscar Alfredo Dezorzi; Humberto Luis Fraccarolli; Norma Beatriz González; Enrique Gerardo Esteban Guastavino; Patricia Matilde Noemí Guastavino; Cristina Marrocco; Susana Marrocco; Carlos Raúl Pargas; Rosa María Pargas; Gustavo Adolfo Pon; Orlando Luis Raffo; Daniel Jorge Risso y Adela Cristina Savoy; son los 21 vecinos de Gualeguaychú que fueron víctimas directas del genocidio de la última dictadura cívico militar.